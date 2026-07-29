Το έξυπνο κόλπο με το αλεύρι που κάνει το καθάρισμα του χυμένου λαδιού πολύ πιο εύκολο

Οι ειδικοί στην καθαριότητα συμβουλεύουν να μην χρησιμοποιείς πανί ή χαρτί κουζίνας όταν χύνεται μεγάλη ποσότητα λαδιού, αλλά να αξιοποιήσεις ένα απλό υλικό που υπάρχει σχεδόν σε κάθε σπίτι. Το λάδι είναι από τους πιο επίμονους λεκέδες που μπορεί να αντιμετωπίσεις στην κουζίνα, καθώς απλώνεται εύκολα και αφήνει λιπαρά υπολείμματα που δυσκολεύουν τον καθαρισμό. Σύμφωνα με τις ειδικούς στην καθαριότητα Rosa Garalva και Tanya Charry, υπάρχει μια πολύ απλή λύση που μπορεί να απορροφήσει το λάδι γρήγορα και αποτελεσματικά: το αλεύρι.

Η Rosa Garalva αναφέρει ότι από τη στιγμή που δοκίμασε αυτή τη μέθοδο, σταμάτησε να χρησιμοποιεί χαρτί κουζίνας για μεγάλες ποσότητες χυμένου λαδιού. Όπως εξηγεί, όταν το λάδι είναι πολύ, το χαρτί ή το πανί συχνά απλώς το μετακινούν αντί να το απομακρύνουν.Η πρότασή της είναι να καλυφθεί αμέσως ο λεκές με μια παχιά στρώση αλευριού ή άλλου απορροφητικού υλικού, όπως κορν φλάουρ, άμμος ή χώμα. Το υλικό απορροφά το λίπος, σχηματίζοντας μια πιο συμπαγή μάζα που αφαιρείται εύκολα, ενώ στο τέλος είναι σημαντικό να καθαριστούν καλά τα υπολείμματα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ολισθήματος.

Δες πώς εφαρμόζεται σωστά η μέθοδος και γιατί οι ειδικοί τη θεωρούν πιο αποτελεσματική από το χαρτί κουζίνας.