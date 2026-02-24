Το έξυπνο τρικ για καθαρές και απολυμασμένες πετσέτες κουζίνας

Είτε χρησιμοποιείς πετσέτες μικροϊνών, πανάκια για τα τζάμια ή υφάσματα για το γενικό καθάρισμα, οι πετσέτες είναι βασικά «εργαλεία» υγιεινής μέσα στο σπίτι. Παρά τη χρησιμότητά τους, συχνά δεν δίνεται η απαραίτητη προσοχή στον σωστό τρόπο απολύμανσης. Ένα πανί που δεν έχει καθαριστεί επαρκώς μπορεί να εξελιχθεί σε εστία βακτηρίων και να αναπτύξει έντονες, δυσάρεστες οσμές. Αντί να συμβάλλει στην καθαριότητα, καταλήγει να μεταφέρει μικρόβια από επιφάνεια σε επιφάνεια.

Δες τη μέθοδο που εξασφαλίζει υγιεινή και φρεσκάδα, χωρίς κόπο και χωρίς τα συνηθισμένα λάθη.