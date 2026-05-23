Το «ευχαριστώ» της Ειρήνης Αγαπηδάκη: «Λίγη ξεκούραση και συνεχίζουμε τη δουλειά»

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους γιατρούς και τους νοσηλευτές του «Ευαγγελισμού» εκφράζει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, με ανάρτησή της στο Facebook σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου.



Υπενθυμίζεται ότι η κ. Αγαπηδάκη, την Παρασκευή 22 Μαΐου, αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη Βουλή και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

«Ευγνώμων στις νοσηλεύτριες, τους γιατρούς που μας φροντίζουν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τις αμέτρητες ευχές. Τίποτε σοβαρό, λίγη ξεκούραση και συνεχίζουμε τη δουλειά, για όσα οφείλουμε στους πολίτες».

Αμέσως μετά από το περιστατικό, από το γραφείο της κ. Αγαπηδάκη υπήρξε ενημέρωση ότι η αναπληρώτρια υπουργός είναι καλά.



«Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για καθαρά προληπτικούς λόγους, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας», ανέφεραν σχετικά.