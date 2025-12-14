Το «ευχαριστώ» της Τέιλορ Σουίφτ στους συνεργάτες της - Τους μοιράζει μπόνους 197 εκατ. δολαρίων

Σε μια σπουδαία χειρονομία προς τους συνεργάτες προχώρησε η γνωστή τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ, η οποία ανακοίνωσε ότι θα τους μοιράσει ένα γενναίο μπόνους ύψους 197 εκατ. δολαρίων μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της υπό τον τίτλο Eras Tour.



Μάλιστα, καθώς κανείς από το συνεργείο της διάσημς τραγουδίστριας δεν ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο, ορισμένοι από τους συνεργάτες της ξέσπασαν σε κλάματα όταν τους το ανακοίνωσε η ίδια.



Στο νέο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ του Disney+, The End of an Era, η Τέιλορ Σουίφτ εμφανίζεται να κάνει όλες τις προετοιμασίες για την «ημέρα μπόνους» και να βρίσκεται μαζί με τη μητέρα της, Άντρεα Σουίφτ. Μάλιστα, η γνωστή καλλιτέχνιδα παρουσιάζει στην κάμερα τη συλλογή της από χειρόγραφες επιστολές σε σακούλες για κάθε μέλος της ομάδας της, από τους χορευτές της μέχρι την ομάδα παραγωγής της. ​​

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη συνέχεια, η Τέιλορ Σουίφτ μοίρασε προσωπικά τις επιστολές στους χορευτές που την συνοδεύουν σε ένα άλλο βίντεο, ευχαριστώντας τους για όλα όσα προσφέρουν στην περιοδεία. Αμέσως μετά, ζήτησε σε έναν από εκείνους να διαβάσει το σημείωμά του δυνατά. Οι χορευτές έδειχναν εμφανώς σοκαρισμένοι όταν άνοιγαν τις επιστολές τους, με κάποιους να ζητωκραυγάζουν, άλλους να στέκονται σιωπηλά και άλλους να ξεσπούν σε κλάματα.



Επίσης μία ομάδα χορευτών της διάσημης σταρ την αγκάλιασαν, ενώ ένας από την παρέα τους να σταμάτησε για να πάρει μια εισπνοή από την ειδική συσκευή. Επίσης, σε ένα ξεχωριστό πλάνο, μέλος της ομάδας παραγωγής φαίνεται να ακουμπάει ζαλισμένο σε ένα τραπέζι αφού είδε το ποσό, σημειώνοντας ότι νιώθει ότι θα λιποθυμήσει.

Σε όλο το προσωπικό



Συνολικά, η Τέιλορ Σουίφτ μοίρασε πάνω από 197 εκατομμύρια δολάρια σε μπόνους σε όλους όσοι εργάστηκαν στην περιοδεία Eras -οδηγούς φορτηγών, τεχνικούς φωτισμού και ήχου, catering, security, προσωπικό παραγωγής και βοηθούς, μέλη συγκροτήματος, χορογράφους, χορευτές και άλλους- κατά τη διάρκεια της σχεδόν διετούς περιοδείας της σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το People.



Μάλιστα, ξεκίνησε την παράδοση, δίνοντας 55 εκατομμύρια δολάρια σε μπόνους μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους της περιοδείας στη Βόρεια Αμερική τον Αύγουστο του 2023.

Taylor Swift’s ‘The Eras Tour’ crew’s reaction as they receive their bonus for working on the tour



Over the past two years, Swift gave out $197 million in bonuses to everyone working on her Eras Tour, including truck drivers, caterers, dancers and musicians pic.twitter.com/KjaZCZBRHJ — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) December 12, 2025

Αξίζει να αναφερθεί ακόμα ότι η τραγουδίστρια και η ομάδα της πραγματοποίησαν 149 συναυλίες στο πλαίσιο της περιοδείας Eras Tour, η οποία διήρκεσε από τον Μάρτιο του 2023 έως και τον Δεκέμβριο του 2024.



Αφού έκανε την τελευταία της υπόκλιση, η εταιρεία παραγωγής της, Taylor Swift Touring, επιβεβαίωσε στους New York Times ότι η περιοδεία πούλησε εισιτήρια αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, διπλασιάζοντας τις ακαθάριστες πωλήσεις οποιασδήποτε άλλης περιοδείας συναυλιών στην ιστορία.

Στους θαυμαστές δίνεται ένα εισιτήριο για τα παρασκήνια της περιοδείας Eras Tour στο The End of an Era, με τα δύο πρώτα επεισόδια να ακολουθούν τη Τέιλορ Σουίφτ, καθώς παίζει δύο νύχτες στο Wembley Arena του Λονδίνου.



Τα δύο πρώτα επεισόδια του The End of an Era είναι τώρα διαθέσιμα στο Disney+.



Σημειώνεται ότι στο πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της η Τέιλορ Σουίφτ ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για μία φονική επίθεση στην Αγγλία.