Το «ευχαριστώ» του Άδωνι Γεωργιάδη στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στα εγκαίνια νέου Κέντρου Έρευνας

Στην Αχαΐα βρέθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όπου εγκαινίασε το νέο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ΒΙΑΝΕΞ, μια επένδυση που, όπως τόνισε, ενισχύει την έρευνα, την καινοτομία και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.



Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός σημείωσε ότι η επίσκεψή του συνέπεσε με την επέτειο θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, στην ιδιαίτερη πατρίδα του τελευταίου, την Αχαΐα.



Ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΒΙΑΝΕΞ Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Κωνσταντίνο Παναγούλια για τα θετικά σχόλια που διατύπωσαν σχετικά με τις πρωτοβουλίες του υπουργείου, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται συνέβαλαν στην υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης.



«Αισθάνομαι υπερήφανος όταν βλέπω τα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια για τη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. «Όσο και αν κάποιοι γκρινιάζουν, εμείς προχωράμε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών», δήλωσε.