Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά προσλήψεις 1 εκατομμυρίου επαγγελματιών στον χώρο της υγείας έως το 2030

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν προτάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και των ανεπαρκών συνθηκών εργασίας. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας ενέκριναν έκθεση με 85 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και εργασίας στον τομέα της υγείας.

Φιλόδοξη στρατηγική



Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να καταρτίσει μια φιλόδοξη στρατηγική για την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κατά τουλάχιστον ένα εκατομμύριο εργαζομένους κατά την επόμενη περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2028-2034). Για την προσέλκυση περισσότερων επαγγελματιών υγείας, οι ευρωβουλευτές προτείνουν μέτρα που θα ενθαρρύνουν περισσότερους νέους στα επαγγέλματα υγείας, τη χορήγηση υποτροφιών μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και στοχευμένες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση δίκαιων αμοιβών και εργασιακής σταθερότητας.

Καλύτερες συνθήκες εργασίας



Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας πρέπει να αμείβονται δίκαια και να έχουν πρόσβαση σε ψυχολογική στήριξη και εργασιακή ασφάλεια, τονίζουν οι ευρωβουλευτές, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση για το προσωπικό. Ζητούν επίσης στήριξη για σπάνιες ιατρικές ειδικότητες και για ρόλους προηγμένης πρακτικής.

Η προστασία της ευημερίας των εργαζομένων πρώτης γραμμής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές, καθώς ένας στους τρεις γιατρούς και νοσηλευτές αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Για τον λόγο αυτό, ζητούν τη θέσπιση υποχρεωτικού πλαισίου που θα αναγνωρίζει την υποστελέχωση ως επαγγελματικό κίνδυνο, προκειμένου να μειωθεί η σωματική, ψυχολογική και διοικητική επιβάρυνση που υφίστανται οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Περισσότεροι πόροι για την υγεία



Η έκθεση τονίζει την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για τη διατήρηση της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας, μέσω αυξημένης δημόσιας χρηματοδότησης και της στρατηγικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα, ζητείται η διάθεση περισσότερων ειδικών κονδυλίων της ΕΕ για την υγεία καθώς και η αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους, όπως αναφέρει το News4Health.

ΤΝ και στήριξη της υγειονομικής περίθαλψης



Παρότι η ανθρώπινη φροντίδα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των υπηρεσιών υγείας, οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν τα οφέλη των ψηφιακών λύσεων υγείας, όπως η τηλεϊατρική και τα διαγνωστικά εργαλεία που υποστηρίζονται από την ΤΝ, μεταξύ άλλων για τη στήριξη των αγροτικών περιοχών όπου το έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού είναι ιδιαίτερα έντονο.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και κατάρτιση όσον αφορά την χρήση της ΤΝ, ώστε να αξιοποιούν αποτελεσματικά νέες τεχνολογίες, όπως τα συστήματα διαγνωστικής υποστήριξης που βασίζονται στην ΤΝ.

«Μεγαλώνει η πίεση στα συστήματα υγείας»

O εισηγητής της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Λουκάς Φουρλάς (ΕΛΚ, Κύπρος), δήλωσε: «Τα νοσοκομεία, τα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας και οι υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας βρίσκονται υπό ολοένα και μεγαλύτερη πίεση λόγω της υποστελέχωσης, της επαγγελματικής εξουθένωσης, της γήρανσης του πληθυσμού και των αυξανόμενων αναγκών υγειονομικής περίθαλψης. Το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο το ανθρώπινο δυναμικό. Αφορά την ασφάλεια των ασθενών, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των συστημάτων δημόσιας υγείας μας. Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε την καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι ιατροί, οι νοσηλευτές, οι φροντιστές, οι φαρμακοποιοί και όλοι οι επαγγελματίες υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες δράσεις και πραγματικές προσπάθειες για την ελάττωση του ‘brain drain’, γιατί η επένδυση στους εργαζομένους στον τομέα της υγείας είναι επένδυση στο ίδιο το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης».

«Στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη»



Ο εισηγητής της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, Ruggero Razza (Συντηρητικοί, Ιταλία), δήλωσε: «Το μέλλον της ευρωπαϊκής υγειονομικής περίθαλψης εξαρτάται από την ικανότητά μας να επενδύουμε στους ανθρώπους. Οι επαγγελματίες υγείας αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των συστημάτων υγείας και η αντιμετώπιση των ελλείψεων ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να καταστεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη. Χρειάζεται να καταστήσουμε τα επαγγέλματα του τομέα της υγείας πιο ελκυστικά, να ενισχύσουμε τις διαδρομές εκπαίδευσης και κατάρτισης και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στο ανθρώπινο δυναμικό να παραμένει και να εξελίσσεται εντός των συστημάτων υγείας μας».

Η έκθεση πρέπει ακόμη να εγκριθεί από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ψηφοφορία αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου.

Σοβαρές ελλείψεις



Η ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στον τομέα της υγείας: το 2022 καταγράφηκε έλλειμμα 1,2 εκατομμυρίου εργαζομένων, ενώ σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αναμένεται να εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα σχεδόν ενός εκατομμυρίου επαγγελματιών υγείας στην ευρωπαϊκή περιφέρεια έως το 2030. Οι δημογραφικές μεταβολές και οι αυξανόμενες ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας εντείνουν περαιτέρω τη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας. Μεταξύ των πιθανών κινδύνων που προκύπτουν από τις ελλείψεις προσωπικού περιλαμβάνονται η υποβάθμιση της ασφάλειας των ασθενών, ο υπερβολικός φόρτος στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, ο μεγάλος χρόνος αναμονής και οι καθυστερήσεις στη διάγνωση.