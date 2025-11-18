Το φαινομενικά απλό μαθηματικό κουίζ που τελικά μπερδεύει τους περισσότερους

Ένα μαθηματικό ζήτημα που μοιάζει παιχνιδάκι έχει καταφέρει να μπερδέψει χιλιάδες χρήστες στο διαδίκτυο, δείχνοντας πως δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται αρχικά. Η επίμαχη εξίσωση, που αναρτήθηκε στο X από τον χρήστη @BholanathDutta, είναι: 19 - 7 × 4 + 5.

Παρά την απλότητα των αριθμών, οι απαντήσεις διίστανται και η συζήτηση «φούντωσε». Το κλειδί, φυσικά, κρύβεται στην τήρηση της σωστής σειράς των πράξεων —των γνωστών κανόνων PEMDAS— που υπαγορεύουν: πρώτα Παρενθέσεις, μετά Εκθέτες, έπειτα Πολλαπλασιασμό και Διαίρεση (από αριστερά προς τα δεξιά) και στο τέλος Πρόσθεση και Αφαίρεση (επίσης από αριστερά προς τα δεξιά).

