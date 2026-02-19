Ποιο είναι το φαινόμενο που βγάζει τα ψάρια στη στεριά στη Βενετία

Για ακόμη μία φορά, το φαινόμενο της παλίρροιας, γνωστό ως «acqua alta», σημειώθηκε τη νύχτα στη Βενετία, προκαλώντας πλημμύρες μικρής έκτασης στην πόλη.

Πλάνα από κατοίκους δείχνουν μεγάλο αριθμό μικρών ψαριών να κολυμπούν σε ρηχά νερά στους δρόμους, αφού βγήκαν από τους αγωγούς αποχέτευσης της πόλης.

Το φαινόμενο επηρεάζει τις παράκτιες περιοχές της Αδριατικής, από τη Βενετία έως και το Ιόνιο και σημειώνεται συνήθως από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο.



Όταν η στάθμη των νερών ξεπερνά το ένα μέτρο, η πλατεία του Αγίου Μάρκου πλημμυρίζει συχνά, όπως έγινε και πριν λίγες ημέρες, κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού.

Τι είναι το φαινόμενο acqua alta

Όταν μια αστρονομική παλίρροια συμπίπτει με έναν ισχυρό νοτιοανατολικό άνεμο, χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση και τα κυματιστά ρεύματα της Αδριατικής, η στάθμη του νερού στη Βενετία ανεβαίνει και οι χαμηλότερες περιοχές της πόλης πλημμυρίζουν.

Αυτό είναι το acqua alta, το οποίο δεν πρέπει να συγχέεται με μια πραγματική πλημμύρα, καθώς είναι ένα εντελώς φυσιολογικό φαινόμενο. Η στάθμη του νερού ανεβαίνει σταδιακά κατά λίγα εκατοστά και διαρκεί μόνο για μερικές ώρες, πριν η παλίρροια υποχωρήσει και τα κανάλια επιστρέψουν στο φυσιολογικό.



Η αστρονομική παλίρροια είναι η περιοδική ανύψωση και υποχώρηση της στάθμης της θάλασσας, που προκαλείται από τις βαρυτικές δυνάμεις της Σελήνης και του Ήλιου σε συνδυασμό με την περιστροφή της Γης.