Το φάντασμα του Τσίπρα, η δυσκολία της Όλγας και ο… για πάντα ΣΥΡΙΖΑ Πολάκης

Η...σκιά του Αλέξη Τσίπρα πλανάται πάνω από τη Βουλή. Από νωρίς το πρωί, τα αποκαλυπτήρια για την ΕΛΑΣ κυριαρχούν τόσο στα πηγαδάκια, όσο και στις κόντρες στην Ολομέλεια. Και μάλιστα με πρωταγωνιστές όχι τους συνήθεις υπόπτους.

Η αρχή έγινε με τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος «στόλισε» τον πρώην πρωθυπουργό, αποκαλώντας τον «προδότη» και λέγοντας πως «ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου για το νέο τους δεκανίκι».

«Πλανάται οικτρά όποιος νομίζει ότι θα διαλέξουμε αντίπαλο, εμείς το χώρο της Κεντροαριστεράς δεν θα τον ποτίσουμε. ΕΛ.Α.Σ και Ελληνική Λύση κοντινά μου φαίνονται, το ένα σκληρά άκρα δεξιά το άλλο αριστερά, και τα δυο είναι κοντά στο λαϊκισμό», είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος από τη ΝΔ, μην αφήνοντας τίποτα να πέσει κάτω.

Όταν δε ο Χρήστος Γιαννούλης του ΣΥΡΙΖΑ τους κάλεσε να μην λύνουν τις διαφορές τους στις πλάτες άλλων κομμάτων, ο Κώστας Χήτας της Ελληνικής Λύσης τον ρώτησε γελώντας «ως τι μιλήσατε; Εμείς δεν είπαμε λέξη για τον ΣΥΡΙΖΑ», με τον Γιαννούλη να σχολιάζει πως «οι γελωτοποιοί» της αίθουσας ανήκουν στο «Δελφινάριο».

Πιο πολύ ντόρο πάντως προκάλεσε η σιωπή του «αψύ Σφακιανού» για το comeback του πάλαι ποτέ τιμονιέρη του ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλο που ανέβηκε λίγο μετά στο βήμα, δεν είπε λέξη για τον Αλέξη Τσίπρα.

Αλλά επειδή... Παύλος Πολάκης είναι αυτός, άδραξε την ευκαιρία - εκμεταλλευόμενος το μικρό κόμπιασμα της προεδρεύουσας Όλγας Γεροβασίλη όταν τον ανήγγειλε ως ανεξάρτητο βουλευτή από την έδρα - για να περάσει το μήνυμά του.

«Πιστέψατε κι εσείς κυρία πρόεδρε πως είμαι ανεξάρτητος», σχολίασε αρχικώς, με τη Γεροβασίλη να του απαντά: «το είδατε ότι δυσκολεύτηκα κάπως».

«Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος. Ήμουν και είμαι και από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο Πολάκης και… όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.