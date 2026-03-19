To FBI επιβεβαίωσε πως αγοράζει δεδομένα τοποθεσίας των Αμερικανών πολιτών

Ο Διευθυντής του FBI Κας Πάτελ επιβεβαίωσε σε ακρόαση της Γερουσίας ότι η υπηρεσία αγοράζει εμπορικά δεδομένα τοποθεσίας Αμερικανών πολιτών από brokers, παρακάμπτοντας τη διαδικασία δικαστικού εντάλματος. Η πρακτική αυτή, που είχε σταματήσει προσωρινά από το 2023, ξεκίνησε ξανά και χρησιμοποιείται για έρευνες, σύμφωνα με την κατάθεσή του που έγινε στις 18 Μαρτίου.

Η κατάθεση του Πάτελ

Κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, ο Πάτελ δήλωσε ότι το FBI αγοράζει «εμπορικά διαθέσιμες πληροφορίες» που είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα και τον Νόμο για την Ιδιωτικότητα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ECPA), λαμβάνοντας «πολύτιμες πληροφορίες» για συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα. Ο ίδιος δεν διευκρίνισε τη συχνότητα των αγορών, τους προμηθευτές ή τις εσωτερικές εγκρίσεις, προκαλώντας ανησυχίες για έλλειψη διαφάνειας στην όλη διαδικασία. Πρόσθεσε, δε, ότι τα δεδομένα αυτά προέρχονται από δημοφιλείς εφαρμογές και παιχνίδια μέσω διάφορων σχετικών τεχνολογιών.

Το νομικό πλαίσιο και η ιστορία

Από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για την υπόθεση "Carpenter v. United States" το 2018, οι Αρχές χρειάζονται ένταλμα για να συλλέξουν ή να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα τοποθεσίας από παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, η αγορά από data brokers επιτρέπει την πρόσβαση σε παρόμοια δεδομένα χωρίς έγκριση των δικαστικών αρχών, κάτι που θεωρείται «παράκαμψη της Τέταρτης Τροπολογίας». Ο γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν χαρακτήρισε την πρακτική «παράτολμη», ιδίως με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση μαζικών δεδομένων.



Αντιδράσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες

Στις 13 Μαρτίου εισήχθη το Government Surveillance Reform Act, που απαιτεί ένταλμα για αγορές προσωπικών δεδομένων από ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Παρόμοιες πρακτικές ακολουθούν και άλλες υπηρεσίες όπως το CBP, αγοράζοντας δεδομένα από αντίστοιχες υπηρεσίες για παρακολούθηση. Οι Αμερικανοί πάντως εκφράζουν δημόσια την αντίρρησή τους και κρούουν των κώδωνα του κινδύνου, αναφέροντας πως έχουμε έρθει μπροστά σε διαδικασίες μαζικής επιτήρησης χωρίς δικαστικό έλεγχο, την ώρα που το FBI χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή "νόμιμη και απαραίτητη".