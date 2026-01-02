Το FBI λέει ότι απέτρεψε τρομοκρατικό χτύπημα του ISIS στη Βόρεια Καρολίνα την παραμονή Πρωτοχρονιάς

«Πιθανή» τρομοκρατική επίθεση που σχεδίαζε το ISIS στη Βόρεια Καρολίνα την παραμονή Πρωτοχρονιάς, δηλώνει ότι «απέτρεψε» το FBI.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ABC News, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες στον Christian Sturdivant για απόπειρα επίθεσης με μαχαίρι και σφυρί εναντίον τυχαίων ατόμων την παραμονή της Πρωτοχρονιάς για την υποστήριξη του ISIS, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που αποκαλύφθηκαν την Παρασκευή (2/1).

«Ευχαριστούμε τους σπουδαίους συνεργάτες μας που δούλεψαν μαζί μας και αναμφίβολα έσωσαν ζωές», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής του FBI, Kash Patel.

Ο Sturdivant, ο οποίος είναι Αμερικανός πολίτης και έγινε 18 ετών τον περασμένο μήνα, φέρεται να σχεδίαζε να στοχεύσει ένα παντοπωλείο ή ένα Burger King στη Βόρεια Καρολίνα. Φέρεται να είπε ότι οι ΗΠΑ θα «πλήρωναν» για την επίθεση σε στόχους του ISIS, που έγινε ως αντίποινα στον θάνατο δύο εθνοφρουρών τον Δεκέμβριο.