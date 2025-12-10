Το Flash.gr στα εργοτάξια του νέου ΟΑΚΑ – Το τελεσίγραφο για στέγαστρο Καλατράβα και το Final Four

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών αλλάζει ριζικά πρόσωπο. Με έργα συνολικού ύψους άνω των 120 εκατομμυρίων ευρώ σε πλήρη εξέλιξη, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης επισκέφθηκε τα εργοτάξια και έδωσε αυστηρό μήνυμα για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων:

Η ολοκλήρωση πρέπει να γίνει πάση θυσία, ώστε το καλοκαίρι του 2026 το ΟΑΚΑ να είναι το «καλύτερο που υπήρξε ποτέ».

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Η επίσκεψη και το «τελευταίο μίλι»

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, οι οποίες θυμίζουν πλέον γιγαντιαίο εργοτάξιο. Η επίσκεψη είχε ως στόχο την επιθεώρηση της προόδου του μεγαλύτερου έργου αναμόρφωσης που έχει γίνει στο Ολυμπιακό Συγκρότημα μετά τους Αγώνες του 2004.

Ο κ. Βρούτσης, μετά την ενημέρωση που έλαβε από τη διοίκηση, έθεσε ένα αυστηρό ορόσημο για την ολοκλήρωση των κρίσιμων παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Το ορόσημο ολοκλήρωσης των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης στις 30 Ιουνίου 2026 θα τηρηθεί πάση θυσία», τόνισε εμφατικά ο υπουργός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία στο έργο, ώστε το ΟΑΚΑ «να ξαναγίνει ο δυναμικός πυρήνας αθλητισμού και πολιτισμού για τις επόμενες δεκαετίες». «Πλέον πάμε… για το τελευταίο μίλι!», συμπλήρωσε, αποτυπώνοντας την αίσθηση του επείγοντος.

Το γιγαντιαίο κόστος και οι πηγές χρηματοδότησης



Το συνολικό κόστος των έργων ξεπερνά τα 120 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που προέρχεται από τρεις βασικές πηγές: το Ταμείο Ανάκαμψης, τα διαθέσιμα του ΟΑΚΑ και την Περιφέρεια Αττικής.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Το μεγαλύτερο και πιο δύσκολο έργο, συνολικού ύψους 76 εκατ. ευρώ, αφορά τη στατική και λειτουργική αποκατάσταση των εμβληματικών Στεγάστρων Καλατράβα στο Κεντρικό Στάδιο και στο Ποδηλατοδρόμιο, εργασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα μέσα του 2026.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Άλλες κρίσιμες παρεμβάσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνουν την ενεργειακή βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύψους 21,6 εκατ. ευρώ), δομικές αποκαταστάσεις, και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Τι λένε στο Flash.gr για το νέο ΟΑΚΑ

Το Flash.gr κατέγραψε τον παλμό του έργου, αναζητώντας τις φωνές όσων συμμετέχουν στη μεταμόρφωση, αλλά και του ίδιου του πολίτη.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Ο εναερίτης στα στέγαστρα Δημήτρης Παπαδόπουλος επισημαίνει: «Δουλεύουμε σε ύψος δεκάδων μέτρων, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Είναι μια δουλειά υψηλού ρίσκου, αλλά υπάρχει μεγάλη περηφάνια. Από εδώ πάνω, βλέπεις όλη την Αθήνα, αλλά καταλαβαίνεις και το μέγεθος της παρέμβασης. Αυτή η ενίσχυση είναι σωτήρια. Τα στέγαστρα θα είναι πλέον θωρακισμένα για τις επόμενες δεκαετίες».

Η επιβλέπουσα μηχανικός του έργου Μαρία Καραλή δήλωσε: «Επιτέλους! Πηγαίνω χρόνια στο ΟΑΚΑ για τρέξιμο. Είχαμε αγωνία για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Πέρα από τους μεγάλους αγώνες, θέλουμε να γίνει ξανά ένας λειτουργικός και ασφαλής χώρος άθλησης για τον κάθε πολίτη. Να είναι σύγχρονο, καθαρό, προσβάσιμο και κυρίως, να εμπνέει».

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Αλλά και πολίτες μιλώντας στο Flash, δηλώνουν ότι αυτές οι εργασίες θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ για χρόνια: «Έχουμε ένα τέτοιο διαμάντι, όντως, μέσα στο Μαρούσι. Είναι όλα σκουριασμένα εδώ, αυτά ντρίζουν εδώ. Κάποτε έπρεπε να γίνει, εγώ πιστεύω… Είναι τέλειο, απλά. Είχε έρθει η ώρα του να γίνουν. Ελπίζω, να το κάνουν σωστά αυτή τη φορά. Και να συνεχίσουν να το συντηρούν γιατί, εντάξει, θα έρχονται και παιδιά, θα έρχεται και κόσμος».

Έργα, ασφάλεια και Final Four

Πέρα από τα μεγάλα έργα, σε εξέλιξη βρίσκονται δεκάδες μικρότερες, αλλά εξίσου σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φυσικής ασφάλειας και συμπληρωματικών συστημάτων πυρόσβεσης (με ορίζοντα ολοκλήρωσης μέχρι το τέλος του 2025). Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί την αντικατάσταση του συνόλου των ταρτάν και τη στεγανοποίηση της οροφής του κλειστού κολυμβητηρίου (5,8 εκατ. ευρώ).

Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, επιβεβαίωσε ότι το συγκρότημα θα είναι πανέτοιμο να υποδεχθεί το Final Four της Euroleague, που έχει προγραμματιστεί για τις 22-24 Μαΐου 2026.

Μάλιστα, ως αναγνώριση της αποτελεσματικής λειτουργίας των εργοταξίων παράλληλα με τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ο κ. Χαλιορής αποκάλυψε πως η Lamda Development ζήτησε να ενημερωθούν οι δικοί της αρχιμηχανικοί για τον τρόπο διαχείρισης των εργασιών στα 1.100 στρέμματα του συγκροτήματος.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: «Από το προσεχές καλοκαίρι, μετά την ολοκλήρωση των σημαντικότατων παρεμβάσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, θα έχει «γεννηθεί» ένα άλλο ΟΑΚΑ, νέο, σύγχρονο και ασφαλές», όπως δήλωσε ο κ. Βρούτσης, δίνοντας την υπόσχεση πως οι εργασίες θα συνεχίζονται αδιάκοπα, καθώς «τα έργα του ΟΑΚΑ στις εγκαταστάσεις του δεν θα τελειώσουν ποτέ».