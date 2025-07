Το flash.gr στη συναυλία της Kylie Minogue - H καθηλωτική Loreen άνοιξε τη μεγάλη βραδιά

H καρδιά της μουσικής «χτυπάει» απόψε στην Πλατεία Νερού, καθώς δύο πραγματικές super stars της μουσικής βιομηχανίας «ενώνουν» τις δυνάμεις τους και υπόσχονται να χαρίσουν το πιο pop event του καλοκαιριού.

Το διαχρονικό pop ίνδαλμα Kylie Minogue μαζί με τη Σουηδή Loreen, τη μοναδική γυναίκα που έχει καταφέρει να κερδίσει δύο φορές τον διαγωνισμό της Eurovision έχουν ετοιμάσει μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό.

Aπό νωρίς το απόγευμα, το κοινό, ετερόκλητο σε κάθε ηλικία, πλημμύρισε το χώρο. Tο flash.gr είναι εκεί και σας μεταδίδει το παλμό.

Το απόλυτο μουσικό γεγονός άνοιξε η Loreen. Με τη μοναδική σκηνική της παρουσία αλλά και την καθηλωτική φωνή της κατάφερε να καθηλώσει το κοινό από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Για την έναρξη επέλεξε το τραγούδι «Eurphoria» που το 2012 της χάρισε τη νίκη στο μουσικό θεσμό της Eurovision. Τη μαγευτική φωνή της συνόδευαν εντυπωσιακά εφέ δημιουργώντας μια εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Λίγο αργότερα στη σκηνή ανέβηκε η απόλυτη superstar Kylie Μinogue μετατρέποντας την Πλατεία νερού σε ένα πάρτι των 90s. Η Αθήνα την υποδέχτηκε όπως της αξίζει – με αγάπη, ενθουσιασμό και πολλή… ελληνική ενέργεια.

Δείτε βίντεο:

Η Kylie Minogue στη σκηνή pic.twitter.com/sjXevR9XE4 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 18, 2025

Η Loreen ξεσηκώνει το κοινό που τραγουδά μαζί της. pic.twitter.com/CxN26Uh8RP — Flash.gr (@flashgrofficial) July 18, 2025

Το απόλυτοpop idol ξεσήκωσε , όπως ήταν αναμενόμενο το κοινό με το διαχρονικό I can't get you out of my head .

Η Kylie Minogue ξεσηκώνει το κοινό με το I can't get you out of my head pic.twitter.com/b7gqdk3Hlg — Flash.gr (@flashgrofficial) July 18, 2025