Το Football Meets Data ξαναχτυπά: Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ στο Champions League

Η ΑΕΚ έχει μπει για τα καλά στο κλίμα του Champions League, καθώς την Δευτέρα(3/8,13:00), μαθαίνει τον αντίπαλο της για τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας είναι πλέον μια «ανάσα» μακριά από την επιστροφή τους στο Champions League μετά την σεζόν 2018/19.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση ενόψει του τελευταίου προκριματικού γύρου, καθώς έχει εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή και θα μπει στην κλήρωση από το γκρουπ των ισχυρών. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώθηκε μετά τον απρόσμενο αποκλεισμό της Λεχ Πόζναν από την Άαρχους, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θέση της Ένωσης.

Τα δεδομένα αυτά αντικατοπτρίζονται και στις προβλέψεις του Football Meets Data, το οποίο δίνει στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ποσοστό πρόκρισης 62,6%. Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο που θα προκύψει στην κλήρωση, η ΑΕΚ θεωρείται το φαβορί για την πρόκριση. Μάλιστα, οι πιθανότητες αυτές ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω, εφόσον η Ένωση κληρωθεί με μία από τις πιο αδύναμες ομάδες του γκρουπ των ανίσχυρων.

To reach the 🔵 UCL league stage from the Champions Path, as of 1 Aug.



Four teams starting from the PO round with a visible advantage in % as they face no risk of dropping out in Q3.



🇭🇷 Dinamo Zagreb is the only Q3 team near the top due to their heavy favorite status in Q3.



PO… pic.twitter.com/sDJ9i2jI3C — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 1, 2026

Πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ:

Ισχυροί

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Μπερ Σεβά

Σέλτικ

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Ζάλγκιρις

Σλόβαν Μπρατισλάβας

ΑΕΚ

Ανίσχυροι