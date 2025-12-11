«Το Φραπές αλλού - Παλιοσίδερα η Jaguar, είχα πονόδοντο» - Show στην εξεταστική και σουρεάλ διάλογοι

Με μπόλικα ευτράπελα, αρκετές στιγμές έντασης και σουρεαλιστικούς διαλόγους, συνεχίζεται η κατάθεση του αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ , με την γλώσσα του μάρτυρα να… λύνεται, καθώς αρχίζει σταδιακά να απαντά σε ορισμένες ερωτήσεις.

Ο Γιώργος Ξυλούρης ενοχλήθηκε από το παρατσούκλι «Φραπές» με το οποίο έχει γίνει γνωστός στο πανελλήνιο, αρνήθηκε πως παίζει τζόκερ, ενώ ισχυρίστηκε ειρωνικά πως δεν ήρθε την πρώτη φορά στη Βουλή επειδή είχε… πονόδοντο. Έδωσε μάλιστα απάντηση αναφορικώς με την περιβόητη Jaguar που είχε στην κατοχή του.



Δείτε LIVE τη συνεδρίαση της Εξεταστικής:

To «Φραπές» αλλού, είμαι χριστιανός ορθόδοξος - Εγώ δεν παίζω τζόκερ...



Η ένταση χτύπησε κόκκινο, όταν ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στον Γιώργο Ξυλούρη με το προσωνύμιο «Φραπές». Μάλιστα, τον ρώτησε ξανά για το εάν έχει κερδίσει χρήματα από τυχερά παιχνίδια, με τον μάρτυρα αυτή τη φορά να απαντά πως εκείνος δεν παίζει τζόκερ:



Γιώργος Ξυλούρης: Εχω όνομα, το «Φραπέ» αλλού.



Νάσος Ηλιόπουλος: Μην μου κλείνετε το μάτι.



Γιώργος Ξυλούρης: Ειμαι χριστιανός ορθόδοξος. Τα παρατσούκλια αλλού!



Νάσος Ηλιόπουλος: Δεν θα μου κλείνετε απειλητικά το ματι. Συνεννοηθήκαμε;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Απειλεί και δεν του λετε τίποτα!



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Ψυχραιμία.



Νάσος Ηλιόπουλος: Λέτε σε διάλογο της δικογραφίας πως εάν είχατε σκοτώσει τη Τυχεροπούλου, θα είχατε δώσει ένα πενηντάρι σε δικηγόρους και τώρα θα ήσασταν έξω. Πώς κοστολογείτε την υπηρεσία;



Γιώργος Ξυλούρης: Κοιτάχτε το ποινικό μου μητρώο να δείτε εάν έχω τέτοιες ιστορίες…



Νάσος Ηλιόπουλος: Κάνατε ερευνα αγορας; Ήταν φιλική τιμή;



Γιώργος Ξυλούρης: Απάντησα.



Νάσος Ηλιόπουλος: Με τον Μάκη Βορίδη βρεθήκατε;



Γιώργος Ξυλούρης: Ούτε βρεθήκαμε ούτε με κωδικούς μιλήσαμε. Από όταν έφυγε από το υπουργείο δεν ξαναμιλήσαμε.



Νάσος Ηλιόπουλος: Τζόκερ παίξατε;



Γιώργος Ξυλούρης: Εγώ δεν παίζω τζόκερ.



Νάσος Ηλιόπουλος: Θα μας πείτε πέντε αριθμούς;



Γιώργος Ξυλούρης: Και να τους είχα, θα τους έδινα σε σένα;

Ειρωνείες και νέα ένταση

Η εξέταση του «Φραπέ» από τον εισηγητή της Νέας Αριστεράς Νάσο Ηλιόπουλο υπήρξε επεισοδιακή, με τον μάρτυρα να απαντά με ειρωνικό τρόπο αναφορικώς με το υπόμνημα που κατέθεσε, προκαλώντας την αντίδραση της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης, ενώ πυροδότησε νέα ένταση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και το προεδρείο, αλλά και τον Μακάριο Λαζαρίδη: Νάσος Ηλιόπουλος: Ποιος σας έφτιαξε το υπομνημα; Ο νομικός δεν σας είπε οτι δεν μπορείτε να επικαλεστείτε το δικαίωμα της σιωπής εφόσον δεν είστε ύποπτος;

Γιώργος Ξυλούρης: Ένας ταξιτζής το έφτιαξε…



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μπράβο κύριε Νικολακόπουλε!



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν θα απαντάται με ειρωνικό τρόπο!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ανοίξτε το μικρόφωνο!



Γιώργος Ξυλούρης: Επικαλούμαι το νόμο σιωπής. Το υπόμνημα το έφτιαξαν δικηγόροι.



Νάσος Ηλιόπουλος: Είστε ύποπτος; Συμφωνείτε με τον κύριο Λαζαρίδη;



Γιώργος Ξυλούρης: Ναι είμαι ύποπτος από τα ΜΜΕ και από εσάς!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τον επικροτεί ο Λαζαρίδης! Μπράβο παλικάρι!



Μακάριος Λαζαρίδης: Αυτά όχι σε εμένα κυρία Κωνσταντοπούλου! Αυτά στον Παναθηναϊκό!



Νάσος Ηλιόπουλος: Λέτε ότι είναι ψεύτικες οι συνομιλίες της δικογραφίας. Θα κινηθείτε νομικά κατά του κυρίου Στρατάκου που είπε ότι ισχύουν;



Γιώργος Ξυλούρης: Υπάρχει περιθώριο γι'αυτό.



Νάσος Ηλιόπουλος: Οι φωτογραφίες με Βορίδη, με Στρατάκη κτλ είναι αληθινες;



Γιώργος Ξυλούρης: Αληθινές είναι.



Νάσος Ηλιόπουλος: Πώς τις βγάλατε;



Γιώργος Ξυλούρης: Δεν θυμάμαι πως τις βγάλαμε, βγήκανε.

Την πήρα ένα χιλιάρικο και την πούλησαν για παλιοσίδερα την Jaguar

Ο «Φραπές» απάντησε και αναφορικώς με την περιβόητη Jaguar που είχε στην κατοχή του, υποστηρίζοντας πως ήταν μοντέλο του ‘99, πως την αγόρασε από έναν φίλο του από την Κόρινθο για «ένα χιλιάρικο», ακολούθως την «έφτιαξε» με 6.000 ευρώ, όμως στη συνέχεια «έσκασε η μηχανή» και την πούλησε για «παλιοσίδερα» στην Ιταλία. Αρνήθηκε ωστόσο να αποκαλύψει το όνομα του φίλου του που του έδωσε το αυτοκίνητο.

Είχα πονόδοντο την προηγούμενη φορά - Είμαι αθώος

«Ούτε απειλώ ούτε απειλούμαι», υποστήριξε σε άλλο σημείο ο Γιώργος Ξυλούρης, ενώ ερωτηθείς για ποιο λόγο δεν ήρθε στη Βουλή στα τέλη Νοεμβρίου, απάντησε ειρωνικά: «πονόδοντο είχα…»



«Είμαι αθώος και θα αποδειχθεί. Με έχετε κατακρίνει και δικασμένο εδώ και έξι μήνες. Με καταζητείτε και με δικάζετε κάθε μέρα», ανέφερε, ενώ διέψευσε πως η περιουσία του έχει δεσμευθεί, ερωτηθείς για τα «αδικαιολόγητα» 2,5 εκατ. ευρώ και τα πολυτελή οχήματα.



Δερβέναγας η Τυχεροπούλου

Υποστήριξε δε πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και την ευρωπαϊκή εισαγγελία. «Δεν έχω καμία εμπλοκή και θα αποδειχθεί, πέρα από τα ιστορικά δικαιώματα», πρόσθεσε, ενώ υποστήριξε πως τηλεφώνησε στην Παρασκευή Τυχεροπούλου επειδή είχαν κανονίσει να συναντηθούν.

Την χαρακτήρισε μάλιστα ως «δερβέναγα» του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε άλλο σημείο κατέθεσε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ «ήθελε χασαπομάχαιρο για να λειτουργήσει», καθώς «ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε».