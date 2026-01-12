Το «Free Ιράν» δεν κόβει εισιτήρια

Ίσως ευθύνεται το γεγονός ότι το καθεστώς έχει επιβάλει σιωπητήριο και δεν υπάρχει «καθαρή εικόνα» για το τι συμβαίνει στο Ιράν.

Δεν είναι δα και ο Μαδούρο που ο Τραμπ τα έκανε όλα σόου και σε ζωντανή μετάδοση. Οπότε δόθηκε η ευκαιρία σε όλες τις φιλικές φωνές - εδώ στη μικρή γωνία της βαλκανικής -να βγουν μπροστά και να «διαδηλώσουν» για τη Βενεζουέλα, το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Παρακαλώ όλους αυτούς τους «αλληλέγγυους» της χώρας μας, όλους αυτούς τους «ευαίσθητους» συγκεκριμένου μέρους του πολιτικού φάσματος της Αριστεράς και της «προόδου» εντός πολλών εισαγωγικών, να σταματήσουν να μας «βομβαρδίζουν» με προσκλήσεις για εκδηλώσεις, πορείες και διαμαρτυρίες για τον λαό του Ιράν. Προφανώς, δεν υπάρχει καμία πρόσκληση, καμία διαμαρτυρία, καμία αφίσα, καμία ακτιβίστικη ενέργεια γιατί πολύ απλά αποδεικνύεται και στην περίπτωση αυτή ότι όλοι όσοι διαμαρτύρονται από αυτό τον συγκεκριμένο χώρο, και αναφέρομαι στα κόμματα και στις συλλογικότητες και όχι στους πολίτες και την κοινωνία, το μόνο που τους νοιάζει είναι να "ζυγίσουν" την αξία των ανθρώπων για τους οποίους διαμαρτύρονται, να δουν αν τους «βολεύει», να δουν αν το κάθε καθεστώς είναι κοντά στη μία ή στην άλλη χώρα και στη συνέχεια, πάρα πολύ απλά, θα δείτε τα αντίστοιχα «free»την Α ή Β χώρα ή δεν θα δείτε για την άλλη χώρα».

Η τοποθέτηση ανήκει στον κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη σε σχέση με τις τραγικές εξελίξεις στο Ιράν και τη στάση, κυρίως, κομμάτων που προφανώς μέτρησαν και κατέληξαν ότι το «Free Ιραν» δεν κόβει εισιτήρια.