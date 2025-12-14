Το φυτό που μπορεί να χαρίσει άνθη όλο τον χρόνο και να ζήσει άνετα σε γλάστρα

Η ζέρμπερα (Gerbera jamesonii), γνωστή και ως αφρικανική μαργαρίτα, ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή της εμφάνιση και τα ζωηρά της χρώματα. Πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπημένα καλλωπιστικά φυτά, που μπορεί να καλλιεργηθεί με επιτυχία ακόμα και σε γλάστρα.

Τα μεγάλα, μαργαριτοειδή άνθη της εμφανίζονται σε πλούσια χρωματική παλέτα: πορτοκαλί, κίτρινο, κόκκινο, φούξια, αλλά και πιο απαλές αποχρώσεις όπως λευκό και ροζ. Η έντονη ανθοφορία της διαρκεί για πολλούς μήνες, ενώ σε ιδανικές συνθήκες ορισμένες ποικιλίες μπορούν να ανθίζουν σχεδόν αδιάκοπα.

Διαβάστε για το θαυματουργό φυτό.