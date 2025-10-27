Το γάλα ξεπερνά το νερό στην ενυδάτωση – Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν γιατί

Αν έχετε νιώσει πως, ακόμη κι ύστερα από ένα μεγάλο ποτήρι νερό, η δίψα δεν λέει να κοπάσει, ίσως υπάρχει εξήγηση. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το νερό δεν είναι το μοναδικό ρόφημα που ενυδατώνει αποτελεσματικά το σώμα. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που μετά από έντονη άσκηση ή μια ζεστή μέρα νιώθετε αφυδάτωση, δοκιμάστε ένα ποτήρι αγελαδινό γάλα – μπορεί να αποδειχθεί πιο αποτελεσματικό απ’ όσο φαντάζεστε.

Διαβάστε γιατί οι επιστήμονες θεωρούν το γάλα «μυστικό όπλο» της σωστής ενυδάτωσης και τι ρόλο παίζουν τα θρεπτικά του συστατικά.