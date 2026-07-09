Γνώμες Πολιτική Αλέξης Τσίπρας ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Πιερ Μοσκοβισί

Το γαλλικό τετ-α-τετ του Τσίπρα, το «διαζύγιο» με νεοφιλελευθερισμό και το... «μάθημα» για την ΕΛΑΣ

Caption
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Μνήμες από τις πιο άγριες ημέρες των μνημονίων και των διαπραγματεύσεων ξύπνησαν σήμερα. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον παλιό του γνώριμο, Πιέρ Μοσκοβισί. Ξέρετε, τον άνθρωπο που την περίοδο που ο Αλέξης ήταν Πρωθυπουργός, εκείνος κρατούσε τα «κλειδιά» των ευρωπαϊκών οικονομικών ως Επίτροπος.

Οι δυο τους δεν κάθισαν απλώς για καφέ, αλλά έβγαλαν βαριά πολιτική ατζέντα. Συμφώνησαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μια πρωτοφανή υπαρξιακή κρίση και ότι τα πράγματα είναι πιο σκούρα από ποτέ.

Φυσικά, ο Αλέξης δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει το απαραίτητο... «φροντιστήριο» στον Μοσκοβισί για το νέο του κόμμα. Του εξήγησε αναλυτικά τους λόγους που τον οδήγησαν στην ίδρυση της ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη , ξεκαθαρίζοντας ότι ο στόχος του είναι η ριζική πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Προφανώς, ο Τσίπρας θέλει να «χτίσει» διεθνές προφίλ και αναγνώριση για το νέο του εγχείρημα, ξεκινώντας από τους παλιούς Ευρωπαίους συμμάχους του.

Ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε και ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση εντός και εκτός συνόρων για την άνοδο της Ακροδεξιάς. Το μυστικό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ένα: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να πάρουν οριστικό «διαζύγιο» από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που υιοθέτησαν τα τελευταία χρόνια. Αν δεν το κάνουν, ο Αλέξης προειδοποιεί ότι η επέλαση της Ακροδεξιάς δεν θα είναι ένα απλό πυροτέχνημα, αλλά θα μετατραπεί σε μια νέα, άκρως ζοφερή κανονικότητα για την Ευρώπη.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Γνώμες Πολιτική Αλέξης Τσίπρας ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Πιερ Μοσκοβισί

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader