Το γαλλικό τετ-α-τετ του Τσίπρα, το «διαζύγιο» με νεοφιλελευθερισμό και το... «μάθημα» για την ΕΛΑΣ

Μνήμες από τις πιο άγριες ημέρες των μνημονίων και των διαπραγματεύσεων ξύπνησαν σήμερα. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον παλιό του γνώριμο, Πιέρ Μοσκοβισί. Ξέρετε, τον άνθρωπο που την περίοδο που ο Αλέξης ήταν Πρωθυπουργός, εκείνος κρατούσε τα «κλειδιά» των ευρωπαϊκών οικονομικών ως Επίτροπος.



Οι δυο τους δεν κάθισαν απλώς για καφέ, αλλά έβγαλαν βαριά πολιτική ατζέντα. Συμφώνησαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μια πρωτοφανή υπαρξιακή κρίση και ότι τα πράγματα είναι πιο σκούρα από ποτέ.



Φυσικά, ο Αλέξης δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει το απαραίτητο... «φροντιστήριο» στον Μοσκοβισί για το νέο του κόμμα. Του εξήγησε αναλυτικά τους λόγους που τον οδήγησαν στην ίδρυση της ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη , ξεκαθαρίζοντας ότι ο στόχος του είναι η ριζική πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Προφανώς, ο Τσίπρας θέλει να «χτίσει» διεθνές προφίλ και αναγνώριση για το νέο του εγχείρημα, ξεκινώντας από τους παλιούς Ευρωπαίους συμμάχους του.



Ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε και ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση εντός και εκτός συνόρων για την άνοδο της Ακροδεξιάς. Το μυστικό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ένα: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να πάρουν οριστικό «διαζύγιο» από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που υιοθέτησαν τα τελευταία χρόνια. Αν δεν το κάνουν, ο Αλέξης προειδοποιεί ότι η επέλαση της Ακροδεξιάς δεν θα είναι ένα απλό πυροτέχνημα, αλλά θα μετατραπεί σε μια νέα, άκρως ζοφερή κανονικότητα για την Ευρώπη.