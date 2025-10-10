Το House of Flash ανοίγει τις πόρτες του – Πολιτικό παρασκήνιο και αποκαλύψεις με χιούμορ

Ένα νέο, εκρηκτικό πολιτικό project έρχεται στον Flash.gr, το οποίο υπόσχεται να βάλει τους θεατές απευθείας στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων. Το «House of Flash» ανοίγει τις πόρτες του, μεταφέροντας μας στο πιο «hot πολιτικό γραφείο» της χώρας, όπου «όλα λέγονται και τίποτα δεν μένει κρυφό».

Οι Γιάννης Χρηστάκος και ο Στράτος Μπαλής αναλαμβάνουν να φωτίσουν όλες τις πλευρές της επικαιρότητας. Μέσα από ένα σκηνικό που περιλαμβάνει και μία εντυπωσιακή wide touch screen που τα δείχνει όλα, το δίδυμο φέρνει στο φως όλο το παρασκήνιο πίσω από τις ειδήσεις.

Το «House of Flash» συνδυάζει αποκαλύψεις και αντιπαραθέσεις μαζί με σχόλια και αναλυτική κριτική για όσα διαδραματίζονται στην πολιτική σκηνή, προσθέτοντας πάντα και μια δυνατή δόση χιούμορ.

Το project ήρθε για να μας βάλει εκεί που μπαίνουν ελάχιστοι, φωτίζοντας όλα τα «κρυμμένα» σημεία της επικαιρότητας και αποκαλύπτοντας εκείνα που έρχονται.

