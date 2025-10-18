Το House of Flash «ξαναχτυπά» -Όλο το παρασκήνιο για τις αιχμές Καραμανλή και η απάντηση του Μαξίμου

Το House of Flash επιστρέφει με το αιχμηρό παρασκήνιο για όλα όσα βλέπουμε να εξελίσσονται καθημερινά μπροστά και πίσω από τις κάμερες με πρωταγωνιστές τους εκπροσώπους της πολιτικής ζωής.

Γιάννης Χρηστάκος και Στρατός Μπαλής στο δεύτερο επεισόδιο του House of Flash συζητούν για τις αιχμές του Κώστα Καραμανλή και την έμμεση απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου στον πρώην Πρωθυπουργό.

Ποιοι είναι οι τρεις πρώην πρόεδροι που «περικυκλώνουν» τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η αλληλουχία των ταυτόσημων παρεμβάσεων τους για το κράτος δικαίου και τους θεσμούς και η αντίδραση από την κυβέρνηση.

Ο Αντώνης Σαμαράς διαμηνύει: «Είμαι εδώ» και ετοιμάζεται να μιλήσει και για τα επόμενα βήματα του.

Ο Άγνωστος Στρατιώτης και το παρασκήνιο της απόφασης της κυβέρνησης που ήρθε με καθυστέρηση ετών. Το ιερό μνημείο που έγινε πεδίο μάχης πριν και μετά τα μνημόνια αλλά και τόπος… ξεκούρασης για διαδηλωτές στα χρόνια που ουδείς είχε ασχοληθεί με τους «νοικοκυραίους».

