Το instacar στηρίζει την περιοχή του Αλιβερίου, αναλαμβάνοντας τη χορηγία του ΑΟ Αστέρα Αλιβερίου

Το instacar έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη του ευέλικτου leasing στην ελληνική αγορά, έχοντας συμβάλλει σημαντικά στην εδραίωσή του. Την ίδια στιγμή, συνδέεται με την κοινωνική συνεισφορά και τη στήριξη στον αθλητισμό, έχοντας εντάξει την κοινωνική δράση στη λειτουργία του.

Ο Δήμος Αλιβερίου βρέθηκε τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο καταστροφών, οι οποίες άφησαν βαθιά τα σημάδια τους στην ευρύτερη περιοχή. Το instacar, θέλοντας να συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων και της τοπικής κοινωνίας, αποφάσισε να στηρίξει τον Αθλητικό Όμιλο Αστέρα Αλιβερίου, ο οποίος αγωνίζεται στις ερασιτεχνικές κατηγορίες, στον οποίο θα αποτελέσει χορηγό και ονοματοδότη, για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης instacarδιά και τη δράση «Πορτοκαλί Κερκίδα», το instacar θα δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από ιδρύματα, καθώς και τους συνοδούς τους, να παρακολουθούν τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας, με στόχο να διευρυνθεί το μήνυμα κοινωνικής υποστήριξης και να αναδειχθεί ο ρόλος του αθλητισμού ως γέφυρα αλληλεγγύης, συμπερίληψης και ανάπτυξης.

Ο Αντώνης Ζώης, Co-Founder, Head of Operations του instacar, υπογράμμισε: «Στο instacar πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να ενώνει, να εμπνέει και να προσφέρει ευκαιρίες εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο. Η συνεργασία μας με τον ΑΟ Αστέρα Αλιβερίου instacar αποτυπώνει τη θέλησή μας να στηρίξουμε την περιοχή και την τοπική κοινωνία ενώ μέσα από την πρωτοβουλία «Πορτοκαλί Κερκίδα» θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες να ζήσουν τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά και να γίνουν μέρος αυτής της κοινής προσπάθειας.».

Ο Παναγιώτης Σκαφίδας, Πρόεδρος του ΑΟ Αστέρα Αλιβερίου instacar, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το instacar αποτελεί για εμάς κάτι πολύ περισσότερο από μια χορηγική συμφωνία. Είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός στήριξης, ενότητας και προοπτικής για την τοπική κοινωνία. Σε μια περιοχή σαν τη δική μας, η παρουσία και η στήριξη ενός σύγχρονου, δυναμικού και κοινωνικά ευαίσθητου οργανισμού όπως το instacar μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να επενδύουμε στα παιδιά, στις ακαδημίες μας και στο μέλλον του αθλητισμού στο Αλιβέρι. Μέσα από κοινές αξίες, κοινό όραμα και πρωτοβουλίες όπως η “Πορτοκαλί Κερκίδα”, χτίζουμε μαζί ένα περιβάλλον όπου ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αποτέλεσμα και αγωνιστική επιτυχία, αλλά κυρίως συμμετοχή, αλληλεγγύη και κοινωνική προσφορά. Ευχαριστούμε θερμά το instacar για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στον Αστέρα Αλιβερίου.»