Το Instagram δοκιμάζει νέο σύστημα περιορισμού πρόσβασης σε περιεχόμενο για τους νέους

Το Instagram δοκιμάζει ένα νέο σύστημα περιορισμού του επαναλαμβανόμενου περιεχομένου που βλέπουν οι έφηβοι, στοχεύοντας σε posts που αγγίζουν ευαίσθητα θέματα όπως βία, αυτοτραυματισμούς, διατροφή, σώμα και σεξουαλικά υπονοούμενα.

Τι αλλάζει στο feed των εφήβων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πλατφόρμα πειραματίζεται με όρια στο πόσο συχνά λογαριασμοί 13–17 ετών μπορούν να βλέπουν τον ίδιο τύπο «ευαίσθητου» περιεχομένου, ακόμη κι αν αυτό δεν παραβιάζει ρητά τους κανόνες. Το σύστημα βασίζεται στα ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς εφήβων και στις σχετικές ρυθμίσεις, που περιορίζουν πιο «σκληρές» εικόνες, επικίνδυνα ακροβατικά, περιεχόμενο γύρω από αυτοτραυματισμό ή διατροφικές διαταραχές. Αν ένας έφηβος αρχίζει να βλέπει επανειλημμένα παρόμοια posts, ο αλγόριθμος θα «σπάει» το μοτίβο, προτείνοντας περιεχόμενο διαφορετικού τύπου.



Νέοι περιορισμοί σε αναζητήσεις και λογαριασμούς

Οι δοκιμές συνδέονται με τις πρόσφατες πολιτικές που μπλοκάρουν πιο επιθετικά όρους αναζήτησης όπως «αλκοόλ» ή «βία», καθώς και λογαριασμούς που ποστάρουν συστηματικά ακατάλληλο υλικό για ανηλίκους. Οι έφηβοι δεν θα μπορούν να ακολουθούν λογαριασμούς που χαρακτηρίζονται από τέτοιο περιεχόμενο και, αν τους ακολουθούν ήδη, θα χάνουν πρόσβαση σε posts, μηνύματα και σχόλιά τους. Οι αλλαγές επεκτείνονται και στις συνομιλίες με τα generative AI εργαλεία της Meta, τα οποία θα φιλτράρουν απαντήσεις που ξεφεύγουν από τα πλαίσια.



Πιλοτική εφαρμογή και επόμενο βήμα

Το Instagram παρουσιάζει τα νέα μέτρα ως συνέχεια της στροφής σε πιο αυστηρές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για λογαριασμούς ανηλίκων, όπου οι γονείς θα μπορούν προαιρετικά να ενεργοποιήσουν ακόμη πιο αυστηρό φίλτρο για περιορισμό. Οι δοκιμές με τα όρια στην επαναλαμβανόμενη έκθεση εφήβων σε συγκεκριμένες θεματικές θα «τρέξουν» αρχικά σε επιλεγμένες αγορές, πριν επεκταθούν ευρύτερα και ανάλογα με τα αποτελέσματα.