Το insurancemarket ενισχύει τη διοικητική του ομάδα με τέσσερα κορυφαία στελέχη

Το insurancemarket, η Νο1 online πλατφόρμα ασφάλισης στην Ελλάδα, κάνει ένα σημαντικό βήμα στον στρατηγικό του μετασχηματισμό, ενισχύοντας τη διοικητική του ομάδα με τέσσερα καταξιωμένα στελέχη της αγοράς: τον Μάριο Γιαννόπουλο, τον Αιμίλιο Κίσσα, τον Γιάννη Μιχαλόπουλο και την Κατερίνα Παπαζαχαρίου.

Η ενίσχυση της ομάδας ηγεσίας αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στην πελατοκεντρική της προσέγγιση και να εξελιχθεί σε έναν πραγματικά αξιόπιστο συνεργάτη για τον πελάτη σε κάθε στάδιο της ασφαλιστικής του εμπειρίας. Τα νέα στελέχη φέρνουν μαζί τους σημαντική εμπειρία στη δημιουργία υπηρεσιών και οργανισμών που τοποθετούν τον πελάτη στο επίκεντρο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μετάβαση του insurancemarket σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, καινοτομίας και εμπιστοσύνης.

Όραμα του insurancemarket είναι να απομακρύνει την αβεβαιότητα από την ασφάλιση και να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες του όχι μόνο ως αξιόπιστος σύμβουλος, αλλά ως σταθερός και αξιόπιστος συνεργάτης τους.

Το insurancemarket συνεχίζει να επενδύει σε ανθρώπους και τεχνολογίες που ενισχύουν τη θέση του ως ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο των ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Ο Μάριος Γιαννόπουλος αναλαμβάνει τον ρόλο του Chief Commercial Officer, φέρνοντας πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών στον χώρο του eCommerce και του retail.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει εργαστεί σε εταιρείες όπως οι SETE Saudia, Public Group, Εκδόσεις Ψυχογιός, Skroutz και SHOPFLIX, αποκτώντας εκτενή εμπειρία τόσο σε marketplaces όσο και σε οργανισμούς με ισχυρή παρουσία στο omnichannel retail.

Έχει συμβάλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εμπορικών πρωτοβουλιών που συνδυάζουν assortment planning, pricing και marketplace development, ενώ διαθέτει βαθιά κατανόηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και του user journey σε διαφορετικά industries και κατηγορίες προϊόντων. Με εξειδίκευση σε marketplace strategy, new business development, pricing και category management, έχει συνεργαστεί με πλήθος brands και retailers, υποστηρίζοντάς τους στην ενίσχυση του go-to-market strategy τους.

Στον νέο του ρόλο θα έχει την ευθύνη για το εμπορικό τμήμα, το marketing και το data analytics, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση και υλοποίηση της συνολικής εμπορικής στρατηγικής της εταιρείας, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος συνεργασιών με brands και συνεργάτες.

Ο Αιμίλιος Κίσσας αναλαμβάνει τον ρόλο του Business Development Director στο insurancemarket, με εμπειρία σε digital marketplaces, ασφάλιση και ενέργεια. Προέρχεται από το Pricefox, όπου είχε ηγετικές αρμοδιότητες, ενώ νωρίτερα εργάστηκε στη Deloitte σε ρόλους στρατηγικής. Στο νέο του ρόλο θα εστιάσει στην επιτάχυνση της εμπορικής ανάπτυξης, την ενίσχυση στρατηγικών συνεργασιών και την αξιοποίηση data‑driven μοντέλων για αύξηση εσόδων ανά γραμμή προϊόντος. Είναι κάτοχος CFA.

Ο Γιάννης Μιχαλόπουλος αναλαμβάνει τον ρόλο του Head of Product, φέρνοντας μαζί του περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και πλατφορμών. Έχει εργαστεί σε κορυφαίες εταιρείες όπως οι G4S Telematix, Vodafone, efood και Spotawheel, αναλαμβάνοντας τη δημιουργία και εξέλιξη digital products και την υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού. Με εξειδίκευση στη διαχείριση cross-functional ομάδων και στη σύνδεση στρατηγικής προϊόντος με επιχειρηματικά αποτελέσματα, ο Γιάννης θα συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας του insurancemarket.

Η Κατερίνα Παπαζαχαρίου που έχει ενταχθεί στην ομάδα ως Head of Marketing, διαθέτοντας σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις marketing σε διεθνείς FMCG και τεχνολογικές εταιρείες. Έχει διαχειριστεί ισχυρά brands όπως τα Dove, Mentos, Γεμιστά Παπαδοπούλου, Klinex και ΟΠΑΠ, ενώ εξειδικεύεται στο ψηφιακό marketing και την ανάπτυξη στρατηγικών που συνδυάζουν performance, δημιουργικότητα, brand building και digital transformation. Η Κατερίνα φέρνει στο insurancemarket την πολύτιμη εμπειρία και το πάθος της, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και την αξία του brand.

Ο CEO του insurancemarket, Μανώλης Μαρσέλλος, δήλωσε:

"Η ένταξη του Μάριου, του Αιμίλιου, του Γιάννη και της Κατερίνας στην ομάδα μας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της στρατηγικής μας. Με την εμπειρία και τις γνώσεις τους, είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων μας και στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μας. Το όραμά μας είναι να σταθούμε δίπλα στους πελάτες μας όχι μόνο ως αξιόπιστοι σύμβουλοι, αλλά ως αξιόπιστοι συνεργάτες τους."

Το insurancemarket είναι η No1 online πλατφόρμα ασφάλισης στην Ελλάδα. Με τη χρήση της τεχνολογίας, βοηθά τους καταναλωτές να συγκρίνουν ασφαλιστικά προγράμματα και να επιλέγουν την κάλυψη που ταιριάζει στις ανάγκες τους, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ασφάλισης.