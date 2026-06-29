Λιγότερες γεννήσεις λόγω του iPhone του Steve Jobs; Η θεωρία πίσω από το αμερικανικό Baby Bust

Στις 29 Ιουνίου 2007, το πρώτο iPhone της Apple έφτασε στα καταστήματα, λίγους μήνες μετά την παρουσίασή του από τον Steve Jobs. «Μια στο τόσο, εμφανίζεται ένα επαναστατικό προϊόν που αλλάζει τα πάντα», είχε δηλώσει τότε ο ιδρυτής της Apple.

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς ότι το iPhone άλλαξε ριζικά την καθημερινότητα: τον τρόπο που επικοινωνούμε, εργαζόμαστε, ενημερωνόμαστε και ψυχαγωγούμαστε.

Ο Στιβ Τζομπς (IMAGO / photothek)

Όμως μια νέα οικονομική έρευνα εξετάζει μια πολύ πιο απρόσμενη πιθανή επίδραση: Μήπως η επανάσταση των smartphones επηρέασε ακόμη και το πότε —και αν— οι άνθρωποι δημιουργούν οικογένεια;

Η μελέτη της οικονομολόγου Caitlin Myers, καθηγήτριας στο Middlebury College, και του Ezekiel Hooper υποστηρίζει ότι η εξάπλωση του iPhone από το 2007 και μετά μπορεί να συνδέεται με σημαντικό μέρος της πτώσης των γεννήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε ως working paper από το National Bureau of Economic Research και δεν έχει ακόμη περάσει από διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους (peer review).

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η διάδοση των iPhone θα μπορούσε να εξηγεί από 33% έως 52% της μείωσης του ποσοστού γεννήσεων στις ΗΠΑ μεταξύ γυναικών ηλικίας 15 έως 44 ετών.

Η δημογραφική πτώση που δεν εξηγήθηκε εύκολα



Η μείωση των γεννήσεων στις ΗΠΑ δεν εμφανίστηκε από το πουθενά.

Από το 2007 και μετά, τα ποσοστά γεννήσεων άρχισαν να υποχωρούν έντονα, με τη συνολική πτώση να φτάνει περίπου το 22% μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες.

Η πρώτη εξήγηση που δόθηκε ήταν η οικονομική κρίση του 2008. Όταν η ανεργία αυξάνεται και η οικονομική αβεβαιότητα μεγαλώνει, οι άνθρωποι συχνά αναβάλλουν τον γάμο ή την απόκτηση παιδιών.

Όμως η θεωρία αυτή άρχισε να χάνει έδαφος όταν η οικονομία ανέκαμψε και οι γεννήσεις συνέχισαν να μειώνονται.

Άλλοι παράγοντες —όπως το κόστος στέγασης, η ακρίβεια, τα φοιτητικά δάνεια και η αλλαγή των κοινωνικών προτύπων— εξηγούν μέρος της τάσης, αλλά δεν απαντούσαν πλήρως στο ερώτημα γιατί η αλλαγή συνέπεσε τόσο έντονα με την περίοδο μετά το 2007.

Τότε οι ερευνητές στράφηκαν σε έναν νέο πιθανό παράγοντα: την ψηφιακή επανάσταση.

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Το «φυσικό πείραμα» του iPhone



Η μελέτη των Myers και Hooper δεν βασίζεται απλώς σε μια χρονική σύμπτωση.

Το βασικό τους επιχείρημα στηρίζεται σε ένα ιδιαίτερο ιστορικό γεγονός: όταν κυκλοφόρησε το πρώτο iPhone στις ΗΠΑ, ήταν διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω της AT&T.

Αυτό δημιούργησε μια μοναδική κατάσταση. Σε περιοχές όπου η AT&T είχε ισχυρή κάλυψη, οι κάτοικοι μπορούσαν να αποκτήσουν το νέο smartphone και να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές του. Σε άλλες περιοχές, η πρόσβαση ήταν πολύ πιο περιορισμένη.

Οι ερευνητές συνέκριναν τις αλλαγές στα ποσοστά γεννήσεων ανά κομητεία μεταξύ 2007 και 2011. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

στις κομητείες με εκτεταμένη κάλυψη AT&T, οι γεννήσεις στις γυναίκες ηλικίας 20 ετών μειώθηκαν κατά περίπου 14,6%,

ενώ στις περιοχές χωρίς κάλυψη η μείωση ήταν περίπου 10%.

Η διαφορά ήταν ακόμη μεγαλύτερη στους εφήβους:

στις περιοχές με σχεδόν καθολική κάλυψη AT&T, οι γεννήσεις εφήβων μειώθηκαν κατά περίπου 26%,

ενώ στις περιοχές χωρίς κάλυψη μειώθηκαν κατά περίπου 13,8%.

Για τους ερευνητές, αυτή η διαφορά αποτελεί ένδειξη ότι η πρόσβαση στο οικοσύστημα των smartphones μπορεί να έπαιξε ρόλο.



Το smartphone που άλλαξε τις ανθρώπινες σχέσεις



Η υπόθεση δεν είναι ότι το iPhone λειτουργεί κυριολεκτικά ως «αντισύλληψη».

Η πιθανή επίδραση, σύμφωνα με τη μελέτη, βρίσκεται στις αλλαγές συμπεριφοράς που έφερε η νέα τεχνολογία.

Το smartphone μετέφερε μεγάλο μέρος της κοινωνικής ζωής από τον φυσικό χώρο στην οθόνη. Οι άνθρωποι άρχισαν να περνούν περισσότερο χρόνο:

σε εφαρμογές,

στα κοινωνικά δίκτυα,

σε ψηφιακή ψυχαγωγία,

σε online δραστηριότητες,

και λιγότερο χρόνο σε άμεσες κοινωνικές επαφές.

Η λογική των ερευνητών είναι ότι οι σχέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε οικογένεια χρειάζονται χρόνο, επαφή και κοινωνική αλληλεπίδραση. Αν αυτά μειώνονται, μπορεί να μειώνονται και οι πιθανότητες δημιουργίας σταθερών σχέσεων.

Φωτο αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Οι έφηβοι στο επίκεντρο της αλλαγής



Ένα από τα πιο έντονα ευρήματα αφορά τους νεότερους. Οι Myers και Hooper εντόπισαν τη μεγαλύτερη πτώση στις γεννήσεις μεταξύ κοριτσιών ηλικίας 15 έως 19 ετών, με μείωση περίπου 4,5% έως 8% την περίοδο 2007-2011.

Παρόμοια συμπεράσματα παρουσιάζουν και άλλες πρόσφατες μελέτες. Ο Hernan Moscoso Boedo από το University of Cincinnati και ο Nathan Hudson υποστηρίζουν σε δική τους έρευνα ότι η ψηφιακή επανάσταση άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον χρόνο τους.

Σύμφωνα με την ανάλυσή τους, περίπου το 43% της μείωσης της γονιμότητας στις ΗΠΑ από το 2007 μπορεί να συνδέεται με την ευκολότερη πρόσβαση και τη βελτίωση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Όπως υποστηρίζουν, η τεχνολογία δεν κάνει απαραίτητα τους ανθρώπους να μη θέλουν παιδιά. Αλλά μπορεί να αντικαθιστά τον χρόνο πρόσωπο με πρόσωπο μέσα στον οποίο δημιουργούνται οι σχέσεις.

Η «γενιά του smartphone» και η κοινωνική απομάκρυνση



Η ψυχολόγος Jean Twenge έχει μελετήσει εδώ και χρόνια τις αλλαγές στη συμπεριφορά των νεότερων γενεών μετά την εξάπλωση των smartphones.

Υποστηρίζει ότι οι νέοι περνούν περισσότερο χρόνο online και λιγότερο χρόνο σε δραστηριότητες εκτός οθόνης: συναντήσεις με φίλους, εξόδους και αυθόρμητες κοινωνικές εμπειρίες.

Το smartphone, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, δεν άλλαξε μόνο τον τρόπο επικοινωνίας αλλά και το πώς οργανώνεται η καθημερινή ζωή.

Όμως η σχέση δεν σημαίνει απαραίτητα αιτία



Δεν συμφωνούν όλοι οι ειδικοί ότι το smartphone μπορεί να εξηγήσει τόσο μεγάλο μέρος της δημογραφικής αλλαγής.

Η Sarah Hayford, διευθύντρια του Institute for Population Research στο Ohio State University, θεωρεί ότι η τεχνολογία πιθανόν να έχει κάποια επίδραση, αλλά προειδοποιεί ότι οι συγκεκριμένες μελέτες εξετάζουν ένα πολύ μικρό χρονικό παράθυρο.

Όπως σημειώνει, η πτώση της γονιμότητας είναι παγκόσμιο φαινόμενο και αφορά πολλές κοινωνίες με διαφορετικές συνθήκες.

Επιπλέον, για τις γεννήσεις εφήβων υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε η αυξημένη χρήση αντισύλληψης και όχι απλώς η μείωση των κοινωνικών επαφών.

Η ίδια υπενθυμίζει ότι η τεχνολογία επικοινωνίας επηρεάζει εδώ και δεκαετίες τις οικογενειακές αντιλήψεις — από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο μέχρι σήμερα τα κοινωνικά δίκτυα.

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Ένα τηλέφωνο στην τσέπη, μια κοινωνία σε μετάβαση



Το iPhone πιθανότατα δεν είναι ο μοναδικός λόγος που οι άνθρωποι κάνουν λιγότερα παιδιά. Η δημογραφική αλλαγή είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων: οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και τεχνολογικών.

Όμως η νέα έρευνα προσθέτει μια ενδιαφέρουσα διάσταση στη συζήτηση. Η μεγαλύτερη τεχνολογική αλλαγή των τελευταίων δεκαετιών ίσως δεν άλλαξε μόνο τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο. Ίσως άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε μέσα σε αυτόν.

Το προϊόν που σχεδιάστηκε για να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, μπορεί τελικά να άλλαξε βαθιά και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους.

Πηγή: eu.usatoday.com