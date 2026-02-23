Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: «Πράξη επιθετικότητας ακόμα και το περιορισμένο πλήγμα -Τελεία και παύλα»

Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένων επιθέσεων, «πράξη επιθετικότητας», σε μια περίοδο που η Ουάσιγκτον αυξάνει την στρατιωτική της πίεση κατά της Τεχεράνης.



Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.



Απαντώντας σε αυτή τη δήλωση ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη, τόνισε: «Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα σχετικά με ένα περιορισμένο πλήγμα, δεν υπάρχει περιορισμένο πλήγμα». Μια πράξη επιθετικότητας θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας. Τελεία και παύλα».

New York Times: Τα σενάρια που εξετάζει ο Τραμπ

Την ίδια ώρα, τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τη στάση που θα κρατήσει απέναντι στο Ιράν, αναλύουν οι New York Times.



Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει γνωστό σε στενούς συνεργάτες του ότι, σε περίπτωση που οι διπλωματικές προσπάθειες ή ακόμη και ένα περιορισμένο αμερικανικό πλήγμα δεν οδηγήσουν το Ιράν σε εγκατάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος, εξετάζει το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης στρατιωτικής επιχείρησης τους επόμενους μήνες, η οποία θα μπορούσε να στοχεύει ακόμη και στην απομάκρυνση της ιρανικής ηγεσίας.

Σύμφωνα με συμβούλους του, χωρίς να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται διατεθειμένος να προχωρήσει αρχικά σε στοχευμένη επίθεση τις επόμενες ημέρες, επιδιώκοντας να καταστήσει σαφές στην Τεχεράνη ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει οριστικά κάθε δυνατότητα ανάπτυξης πυρηνικού όπλου. Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρονται να είναι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, το βαλλιστικό οπλοστάσιο, καθώς και τα κεντρικά των Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης.



Εάν τα παραπάνω μέτρα δεν αποδώσουν, ο Τραμπ φέρεται να διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης εντός του έτους, ακόμη και με στόχο την ανατροπή του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ωστόσο, ακόμη και εντός της αμερικανικής κυβέρνησης διατυπώνονται επιφυλάξεις για το κατά πόσο ένας τόσο φιλόδοξος στόχος θα μπορούσε να επιτευχθεί αποκλειστικά μέσω αεροπορικών πληγμάτων. Την ίδια στιγμή, εξετάζεται παρασκηνιακά μια εναλλακτική πρόταση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως διέξοδος: η διατήρηση ενός αυστηρά περιορισμένου προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, αποκλειστικά για ιατρική έρευνα και θεραπευτικούς σκοπούς.



Παραμένει αβέβαιο αν η συγκεκριμένη πρόταση θα γίνει αποδεκτή. Εν τω μεταξύ, στρατιωτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων δύο αεροπλανοφόρων και δεκάδων μαχητικών και βομβαρδιστικών αεροσκαφών, έχουν αναπτυχθεί σε απόσταση επιχειρησιακής εμβέλειας από το Ιράν.

