Το Ιράν απάντησε για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Με όλα όσα συμβαίνουν τελευταία στην Μέση Ανατολή, η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ του Μεξικού και του Καναδά μόνο βέβαιη δεν είναι, με τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (FFIRI), Μεχντί Ταζ να μην αφήνει πολλές πιθανότητες στο να συμβεί αυτό.

Απομένουν μόλις 100 μέρες για την πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ, με την κατάσταση να είναι άκρως έκρυθμη, και ειδικά μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, η συμμετοχή της χώρας είναι εντελώς στον αέρα, με τον Ταζ να τονίζει πως «Οι ανώτατοι αθλητικοί αξιωματούχοι της χώρας θα εξετάσουν σίγουρα το ζήτημα».

Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εκτιμά πως η συμμετοχή της ιρανικής ομάδας θα επηρεαστεί από τις επιθέσεις, ενώ σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται το ιρανικό κανάλι IRIB 3. Ο Μεχντί Ταζ ανέφερε πως «Δεν είναι δυνατό να το πούμε με ακρίβεια, αλλά σίγουρα θα υπάρξει αντίδραση» ενώ συνέχισε λέγοντας πως «Οι ανώτατοι αθλητικοί αξιωματούχοι της χώρας θα εξετάσουν σίγουρα το ζήτημα και θα ληφθεί απόφαση για τα επόμενα βήματα. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι μετά από αυτήν την επίθεση, δεν μπορούμε να προσβλέπουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο με ελπίδα».

Iran’s World Cup Participation in Doubt Amid US-Israeli Attacks#Iran's football team, Team Melli, faces uncertainty over the 2026 World Cup after US and Israeli strikes in the Middle East. Matches are scheduled on the US West Coast, but President Mehdi Taj confirmed… pic.twitter.com/2cghntPKWF — AE News (@aenewsEnglish24) March 2, 2026

Σε περίπτωση που το Ιράν αποφασίσει να μην συμμετάσχει στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου αναμένεται να εφαρμοστεί το Άρθρο 6.7 των κανονισμών της διοργάνωσης στο οποίο η FIFA λέει ξεκάθαρα: «Εάν μια συμμετέχουσα ομοσπονδία-μέλος αποσυρθεί ή/και αποκλειστεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026, η FIFA θα αποφασίσει το θέμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και θα λάβει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει απαραίτητα. Η FIFA μπορεί να αποφασίσει να αντικαταστήσει την εν λόγω συμμετέχουσα ομοσπονδία-μέλος με άλλη ομοσπονδία».