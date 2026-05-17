Το Ιράν «απειλεί» το internet της Δύσης – Στο στόχαστρο τα υποθαλάσσια καλώδια στα Στενά του Ορμούζ

Μια νέα μορφή πίεσης προς τη Δύση και τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες φαίνεται να εξετάζει το Ιράν, στρέφοντας πλέον το ενδιαφέρον του στα υποθαλάσσια καλώδια που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ και μεταφέρουν τεράστιο όγκο παγκόσμιων δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με το CNN, η Τεχεράνη εξετάζει την επιβολή τελών στις διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας για τη χρήση των υποβρύχιων καλωδίων διαδικτύου που περνούν από την περιοχή, ενώ κρατικά μέσα ενημέρωσης αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο παρεμβολών ή διακοπών στη λειτουργία τους, εφόσον οι εταιρείες δεν συμμορφωθούν.



Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Εμπραχίμ Ζολφαγάρι, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «θα επιβάλουμε τέλη στα καλώδια του διαδικτύου», ενώ μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης υποστήριξαν ότι κολοσσοί όπως η Google, η Microsoft, η Meta και η Amazon θα πρέπει να ακολουθούν την ιρανική νομοθεσία και να καταβάλλουν τέλη αδειοδότησης για τη διέλευση καλωδίων.



Το σχέδιο προβλέπει ακόμη ότι τα δικαιώματα επισκευής και συντήρησης των καλωδίων θα παραχωρούνται αποκλειστικά σε ιρανικές εταιρείες. Ωστόσο, παραμένει ασαφές κατά πόσο η Τεχεράνη μπορεί να επιβάλει μια τέτοια πολιτική, καθώς οι αμερικανικές κυρώσεις απαγορεύουν ουσιαστικά στις μεγάλες δυτικές εταιρείες να πραγματοποιούν πληρωμές προς το Ιράν.

Γιατί τα υποθαλάσσια καλώδια είναι τόσο κρίσιμα

Τα υποθαλάσσια καλώδια αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» του παγκόσμιου διαδικτύου, καθώς μέσω αυτών μεταφέρεται η συντριπτική πλειονότητα της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης και των διεθνών δεδομένων.



Τυχόν πλήγμα ή διακοπή τους δεν θα επηρέαζε μόνο την ταχύτητα του internet, αλλά και κρίσιμες λειτουργίες, όπως:

τραπεζικά συστήματα,

στρατιωτικές επικοινωνίες,

υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης,

διεθνείς συναλλαγές,

streaming,

εξ αποστάσεως εργασία και online gaming.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να αξιοποιήσει τη γεωγραφική σημασία του Στενού του Ορμούζ όχι μόνο ως ενεργειακού διαδρόμου, αλλά και ως στρατηγικού «μοχλού» πίεσης στη διεθνή οικονομία.



Η Ντίνα Εσφαντιαρί του Bloomberg Economics σημείωσε πως στόχος του Ιράν είναι να καταστήσει το κόστος οποιασδήποτε μελλοντικής επίθεσης εναντίον του τόσο υψηλό, ώστε «κανείς να μην τολμήσει να επιτεθεί ξανά».

Ο φόβος για «ψηφιακή καταστροφή»

Παρότι οι περισσότεροι διεθνείς πάροχοι έχουν αποφύγει εδώ και χρόνια τα ιρανικά χωρικά ύδατα λόγω ζητημάτων ασφαλείας, δύο σημαντικά καλώδια – τα Falcon και Gulf Bridge International – εξακολουθούν να διέρχονται από την περιοχή.



Ειδικοί προειδοποιούν ότι μια οργανωμένη επίθεση σε τέτοιες υποδομές θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε πολλές ηπείρους.



Σύμφωνα με ερευνητές, το Ιράν διαθέτει δυνατότητες υποβρύχιων επιχειρήσεων μέσω των Φρουρών της Επανάστασης, με δύτες μάχης, μικρά υποβρύχια και drones να μπορούν θεωρητικά να στοχεύσουν καλώδια στον βυθό.

Οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τις χώρες του Περσικού Κόλπου, επηρεάζοντας ακόμη και τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και για την Ινδία, όπου ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας βασίζεται στις ψηφιακές υπηρεσίες και την εξωτερική ανάθεση εργασιών.

Το προηγούμενο της Ερυθράς Θάλασσας

Οι φόβοι αυτοί ενισχύθηκαν το 2024, όταν τρία υποθαλάσσια καλώδια στην Ερυθρά Θάλασσα υπέστησαν ζημιές μετά από επίθεση των Χούθι σε πλοίο, το οποίο παρέσυρε την άγκυρά του στον βυθό ενώ βυθιζόταν.



Το περιστατικό είχε προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη διαδικτυακή κίνηση της περιοχής, επηρεάζοντας σχεδόν το 25% της συνδεσιμότητας.

Το νομικό επιχείρημα του Ιράν

Η Τεχεράνη επικαλείται τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), υποστηρίζοντας ότι έχει δικαίωμα να επιβάλει όρους για την εγκατάσταση ή διέλευση καλωδίων από τα χωρικά της ύδατα. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης συγκρίνουν μάλιστα την περίπτωση με τη Διώρυγα του Σουέζ, μέσω της οποίας η Αίγυπτος αποκομίζει σημαντικά έσοδα από τέλη διέλευσης.



Ωστόσο, νομικοί επισημαίνουν ότι το Στενό του Ορμούζ αποτελεί φυσικό θαλάσσιο πέρασμα και διέπεται από διαφορετικό νομικό καθεστώς σε σχέση με τη Διώρυγα του Σουέζ.



Παρά τις αμφιβολίες για το κατά πόσο το Ιράν μπορεί πρακτικά να εφαρμόσει τις απειλές του, αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να δείξει πως διαθέτει ισχυρά μέσα πίεσης πέρα από τη στρατιωτική ισχύ, μετατρέποντας τη γεωγραφική της θέση σε στρατηγικό όπλο.