Το Ιράν χτύπησε Εμιράτα και Ομάν με πυραύλους και drones - Φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση

Κλιμακώνεται επικίνδυνα, για ακόμη μια φορά, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αφού το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας των ΗΑΕ αναφέρει ότι τρεις πύραυλοι αναχαιτίστηκαν πάνω από χωρικά ύδατα, με τον τέταρτο να πέφτει στη θάλασσα.

«Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι ήχοι που ακούγονται σε διάφορα μέρη της χώρας είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αεράμυνας των ΗΑΕ που αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drones», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο X.

Την ίδια ώρα, ένα drone προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στη Φουτζάιρα. Από την επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση τραυματίστηκαν τρεις υπήκοοι Ινδίας οι οποίοι μεταφέρθηκαν αμέσως στο νοσοκομείο με τα τραύματά τους να χαρακτηρίζονται «μέτριας βαρύτητας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο βόρειο Ομάν, αναφέρθηκαν ιρανικές επιθέσεις εναντίον κατοικημένων περιοχών με αποτέλεσμα δύο ξένοι υπήκοοι να τραυματιστούν σοβαρά, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

RESIDENTIAL BUILDING TARGETED IN NORTHERN OMAN, RESULTING IN MODERATE INJURIES TO TWO EXPATRIATES - STATE NEWS AGENCY — *Walter Bloomberg (@DeItaone) May 4, 2026

Αναστέλλονται οι πτήσεις για Ντουμπάι και Σάρτζα

Οι πτήσεις με προορισμό το Ντουμπάι και τη Σάρτζα έχουν προς το παρόν ανασταλεί ή εκτρέπονται λόγω των τελευταίων ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, αναφέρει το Flightradar24.

Έκτακτη προειδοποίηση των ΗΑΕ για απειλές πυραύλων



Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέδωσαν έκτακτες προειδοποιήσεις για πιθανές πυραυλικές απειλές σε όλη τη χώρα.

Είναι η πρώτη φορά που αποστέλλονται ειδοποιήσεις από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός. Οι ειδοποιήσεις εκδόθηκαν σε περιοχές όπως το Ντουμπάι, η Σάρτζα και το Ατζμάν, με μια ενημέρωση ότι η κατάσταση είναι εντελώς ελεύθερη λίγο αργότερα.

Αυτό έρχεται μετά την προειδοποίηση ενός ανώτερου αξιωματούχου των ΗΑΕ ότι η απειλή του Ιράν «δεν μπορεί να αγνοηθεί». Τα Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι στόχευσε ένα δεξαμενόπλοιο των ΗΑΕ με drones στο Στενό του Ορμούζ.



«Η ιρανική επιθετικότητα συνεχίζεται αμείωτη, με πράξεις θαλάσσιας πειρατείας», έγραψε ο προεδρικός σύμβουλος Ανουάρ Γκαργκάς στο X. «Η στάση των ΗΑΕ παραμένει σταθερή στην απόρριψη της επιθετικότητας και στην υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σε αυτό το ζωτικής σημασίας διεθνές πέρασμα».