Το Ιράν κλείνει πάλι τα Στενά του Ορμούζ - Αντίποινα στην επιμονή των ΗΠΑ στον ναυτικό αποκλεισμό

Το Ιράν άλλαξε γρήγορα την χθεσινή απόφασή του σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, επιβάλλοντας εκ νέου περιορισμούς στην κρίσιμη πλωτή οδό το Σάββατο (18/4), αφού οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι η κίνηση αυτή δεν θα τερματίσει τον αποκλεισμό τους.

Σύμφωνα με το Associated Press, η κοινή στρατιωτική διοίκηση της χώρας -η οποία παραπέμπει στους Φρουρούς της Επανάστασης- δήλωσε το Σάββατο ότι «ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει επιστρέψει στην προηγούμενη κατάστασή του υπό αυστηρή διαχείριση και έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων».

Προειδοποίησε ότι θα συνεχίσει να εμποδίζει τη διέλευση μέσω του στενού όσο ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ παραμένει σε ισχύ.

Η ανακοίνωση ήρθε το πρωί μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός «θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ» μέχρι η Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού της προγράμματος.