Το Ιράν έκοψε την πρόσβαση στο Ίντερνετ για δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες

Το Ιράν διέκοψε κάθε πρόσβαση στο διαδίκτυο σύμφωνα με την NetBlocks, εταιρεία που ασχολείται με την παρακολούθηση του Ιντερνετ σε παγκόσμιο επίπεδο.



Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα μερικοί που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ορισμένοι δημοσιογράφοι, και μερικοί που συνδέονται προσωρινά μέσω proxy και εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN).



Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Ιράν διακόπτει την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το ίδιο συνέβη κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο, καθώς και κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αιματηρών διαδηλώσεων στο Ιράν που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου.