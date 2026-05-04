Τα «μαζεύουν» οι Ιρανοί: Προειδοποιητικές οι βολές πυραύλων στο αμερικανικό πολεμικό πλοίο

«Διευκρινίσεις» έδωσε Ιρανός αξιωματούχος για τη φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ η οποία επεδίωκε να εισέλθει τα Στενά του Ορμούζ και έπλεε κοντά στο νησί Τζασκ.

Ο αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν πραγματοποίησε «προειδοποιητική βολή» προς το πλοίο, προκειμένου να αποτρέψει την είσοδό του στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι παραμένει ασαφές εάν το πλοίο υπέστη κάποια ζημιά. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, επικαλούμενο τοπικές πηγές, το πολεμικό πλοίο αποχώρησε από την περιοχή.

Παράλληλα, το ναυτικό του Ιράν υποστήριξε ότι απέτρεψε την είσοδο αμερικανικών πολεμικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ διαψεύδουν το πλήγμα, καθώς ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε το δημοσίευμα που ανέφερε ότι πλοίο των ΗΠΑ χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους κοντά στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το Axios.

🚫 CLAIM: Iranian state media claims that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles.



✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να καθοδηγούν τα πλοία «με ασφάλεια» έξω από τον κομβικό θαλάσσιο διάδρομο, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «ανθρωπιστική χειρονομία», καθώς πολλά από τα σκάφη έχουν αρχίσει να ξεμένουν από τρόφιμα.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι η κίνηση αυτή θα θεωρηθεί «παραβίαση της εκεχειρίας», δεσμευόμενο ότι θα προστατεύσει το στενό «με πλήρη ισχύ».

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι οποιαδήποτε ενέργεια που παρεμβαίνει στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ «θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί δυναμικά».