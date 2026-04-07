Ιρανοί κάνουν ανθρώπινες «ασπίδες» σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ

Ιρανοί αξιωματούχοι κάλεσαν τους νέους να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας της χώρας, ενώ οι κάτοικοι της Τεχεράνης προμηθεύονταν βασικά αγαθά, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την προθεσμία που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, προκειμένου να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ ή να αντιμετωπίσει μαζικές επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες ανθρώπων να συγκεντρώνονται έξω από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, κρατώντας ιρανικές σημαίες και πανό, μεταξύ άλλων στον μεγαλύτερο σταθμό της χώρας κοντά στην Τεχεράνη, καθώς και στην Ταμπρίζ, στα βορειοδυτικά. Στο Ντεζφούλ, στα νοτιοδυτικά, πολίτες συγκεντρώθηκαν σε μια γέφυρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, χτίστηκε πριν από 1.700 χρόνια.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανέφερε ότι 14 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγγραφεί σε εθελοντική εκστρατεία για να πολεμήσουν για τη χώρα τους και «δήλωσαν την ετοιμότητά τους να θυσιάσουν τη ζωή τους για την υπεράσπιση του Ιράν».

Ο Αλιρεζά Ραχίμι, ο οποίος, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ορίστηκε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Νεολαίας και Εφήβων, απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα καλώντας τους νέους να βγουν στους δρόμους και να αντιδράσουν εναντίον των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων.

«Καλώ όλους τους νέους, αθλητές, καλλιτέχνες, μαθητές, φοιτητές και τους καθηγητές τους», δήλωσε, ζητώντας τους να συγκεντρωθούν «την Τρίτη γύρω από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, που αποτελούν εθνικό κεφάλαιο και περιουσία μας, ανεξαρτήτως προτιμήσεων ή πολιτικών απόψεων, και ανήκουν στο μέλλον του Ιράν και της ιρανικής νεολαίας».

Το Ιράν έχει στο παρελθόν οργανώσει παρόμοιες κινητοποιήσεις ανθρώπινων αλυσίδων, γνωστές και ως ανθρώπινες ασπίδες, γύρω από πυρηνικές εγκαταστάσεις σε περιόδους αυξημένης έντασης με τη Δύση.

Iranians have formed a human chain in front of the Kazeroon combined-cycle power plant due to threats of strikes against the facility.

Κάτοικος της Τεχεράνης δήλωσε ότι στο σπίτι του είχε προμηθευτεί βασικά αγαθά και εξοπλισμό για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων, στο πλαίσιο προετοιμασίας για ενδεχόμενη εγκατάλειψη της πρωτεύουσας.

«Τίποτα καλό δεν μπορεί να προκύψει από αυτό, αφού προφανώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν ενδιαφέρονται για τον ιρανικό λαό», είπε. «Απλώς ακολουθούν τη δική τους ατζέντα».