Μεγάλη φωτιά σε διυλιστήριο στο Ιράκ - Ιράν στις χώρες της Μέσης Ανατολής: «Διώξτε τους Αμερικανούς»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε σήμερα τις γειτονικές χώρες του Ιράν να «εκδιώξουν» τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Μέση Ανατολή, την ώρα που διανύουμε την 15η ημέρα του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ, ΗΠΑ και Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η υποτιθέμενη αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας αποδείχθηκε γεμάτη ελαττώματα και, αντί να αποτρέπει, προκαλεί αναταραχές», τόνισε ο Αραγτσί με ανάρτηση στο Twitter.

«Το Ιράν καλεί τους αδελφούς γείτονές του να εκδιώξουν τους ξένους επιτιθέμενους», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Καίγεται το διυλιστήριο στο Ερμπίλ του Ιράκ

Την ίδια ώρα, το διυλιστήριο Λανάζ, δυτικά της Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν ανέστειλε την λειτουργία του μέχρι να σβήσει η πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drone σήμερα, δήλωσαν αξιωματούχοι της περιφέρειας.

Μέχρι να αξιολογηθεί η έκταση της ζημιάς, θα παραμένουν σε αναστολή οι εργασίες στο διυλιστήριο, δήλωσαν στο Reuters αξιωματούχοι του υπουργείου Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας του Κουρδιστάν

❗️🇮🇷🇮🇶⚔️🇺🇲 - A drone strike targeted the Lanaz oil refinery in Erbil province, northern Iraq (Kurdistan Region), igniting a massive fire and causing significant damage to the facility.



The Lanaz refinery is a key facility for oil processing and distribution in the Kurdistan… pic.twitter.com/Nh16MRXt20 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 14, 2026

Οδηγία από την πρεσβεία των ΗΠΑ

Νωρίτερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ απηύθυνε έκκληση προς τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν αμέσως από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη σε επικαιροποιημένη προειδοποίηση ασφαλείας που εξέδωσε σήμερα, μετά από πυραυλική επίθεση κατά του κτιρίου της πρεσβείας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Αμερικανοί πολίτες που έχουν επιλέξει να παραμείνουν στο Ιράκ ενθαρρύνονται έντονα να επανεξετάσουν την επιλογή τους, υπό το πρίσμα της σημαντικής απειλής που θέτουν τρομοκρατικές ομάδες πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν», ανακοίνωσε η πρεσβεία.

Φωτ.: Reuters

Τεχεράνη: «Υπό τον έλεγχό μας το Στενό του Ορμούζ»

Ο Αλιρέζα Τανγκσίρι, διοικητής του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, δήλωσε από την πλευρά του ότι το Ιράν δεν έχει κλείσει ακόμη το Στενό του Ορμούζ και ότι η ζωτικής σημασίας αυτή θαλάσσια οδός «απλώς τελεί υπό έλεγχο».

Ο Τανγκσίρι, όπως μετέδωσε το Al Jazeera, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διαδίδουν ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την καταστροφή ιρανικών σκαφών και τη συνοδεία πετρελαιοφόρων.

«Οι Αμερικανοί ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι κατέστρεψαν τα πλοία μας και συνόδευσαν πετρελαιοφόρα, και τώρα ζητούν υποστήριξη από άλλους», δήλωσε ο Τανγκσίρι σε ανάρτησή του στο X.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε βοήθεια από χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, για να «επαναλειτουργήσει» το στενό.

Δεν υπάρχει «κανένα πρόβλημα» με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ δηλώνει ο Ιρανός ΥΠΕΞ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει «κανένα πρόβλημα» με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει ακόμη κάνει δημόσια εμφάνιση μέρες μετά τον διορισμό του.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι ο Ιρανός νέος ανώτατος ηγέτης είναι «τραυματισμένος» και πιθανόν «παραμορφωμένος».

«Υπάρχουν πολλές κατηγορίες αυτού του είδους. Θα το δουν, φαντάζομαι, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τον νέο ανώτατο ηγέτη», δήλωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNow απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την υγεία του μετά τον τραυματισμό του Μοτζταμπά Χαμενεΐ σε βομβιστική επίθεση. «Εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το Σύνταγμα και θα συνεχίσει να το κάνει», πρόσθεσε ο Αραγτσί.