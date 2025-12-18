Το Ισλαμικό Κράτος «υπερηφανεύεται» για τις δολοφονίες στο Σίδνεϊ

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, μέσω ανακοίνωσης στο κανάλι της στο Telegram, αναγνώρισε την επίθεση της Κυριακής στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 15 άτομα, ως «πηγή υπερηφάνειας». Παρά τη δήλωση αυτή, το Ισλαμικό Κράτος δεν ανέλαβε ρητά την ευθύνη για τη φονική επίθεση, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από δύο δράστες, ένας εκ των οποίων, ο πατέρας, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Ο 24χρονος γιος του φέρεται να συμμετείχε στην αντισημιτική επίθεση, η οποία αποτέλεσε τη χειρότερη με πυροβολισμούς στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες. Δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χακουκά.