Το Ισραήλ κατέλαβε το κάστρο Μποφόρ των Σταυροφόρων: Πιο «βαθιά» στον Λίβανο μετά από 26 χρόνια

Το 900 ετών κάστρο Μποφόρ και τη στρατηγικής σημασίας κορυφογραμμή του στον νότιο Λίβανο κατέλαβαν ισραηλινά στρατεύματα, καταγράφοντας μια σημαντική προέλαση εναντίον της Χεζμπολάχ, πέρα από τον ποταμό Λιτάνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, η επιχείρηση αυτή αποτελεί την βαθύτερη εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο εδώ και περισσότερα από 26 χρόνια. Μετά από ημέρες σφοδρών μαχών και αεροπορικών επιδρομών σε γειτονικά χωριά, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι ο στρατός κατέλαβε το οχυρό, το οποίο είναι επίσης γνωστό ως Καλάατ αλ-Σακίφ και το οποίο οι δυνάμεις του IDF χρησιμοποιούσαν ως βάση κατά την προηγούμενη κατοχή του νοτίου Λιβάνου, μεταξύ 1982 και 2000.

Εικόνες που δημοσίευσε ο Κατς και πλάνα που επαληθεύτηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) έδειξαν σημαίες του Ισραήλ και της Ταξιαρχίας Γκολάνι να κυματίζουν πάνω από το Κάστρο Μποφόρ, καθώς οι βομβαρδισμοί αντηχούσαν στους γύρω λόφους και υψώνονταν στήλες καπνού.

Σκαρφαλωμένο σε έναν επιβλητικό λόφο, το μεσαιωνικό φρούριο έχει θέα σε μεγάλο μέρος του νοτίου Λιβάνου, γεγονός που του προσδίδει εξαιρετική στρατηγική σημασία. Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ξεκίνησε μια επιχείρηση στην περιοχή της κορυφογραμμής Μποφόρ και του Ουάντι αλ-Σαλούκι στον νότιο Λίβανο με σκοπό να καταστρέψει τις υποδομές της Χεζμπολάχ και να επεκτείνει τον έλεγχό του στην περιοχή.

Όπως δήλωσε ο ισραηλινός στρατός, οι δυνάμεις του διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι και κατέλαβαν θέσεις από τις οποίες η Χεζμπολάχ κατηύθυνε επιθέσεις και εκτόξευε ρουκέτες προς το Ισραήλ.

Εκμεταλλεύτηκαν το «κενό» στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Οι στάσιμες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει ένα κενό, το οποίο το Ισραήλ εκμεταλλεύτηκε για να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο.

Παρατηρητές εκτιμούν ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί διοικητές ήθελαν να προκαλέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά στη Χεζμπολάχ, προτού οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον επιβάλει νέα όρια ή σταματήσει την επίθεση.

Οι ισραηλινές δυνάμεις φαίνεται να παίρνουν θέσεις για μια πιθανή κύκλωση της Ναμπατιέ, μιας πόλης που λειτουργεί ως οικονομικό κέντρο και πολιτιστική καρδιά για τον νότιο Λίβανο. Ο έλεγχος των γύρω λόφων θα παρείχε δεσπόζουσα θέα σε μεγάλα τμήματα του νοτίου Λιβάνου και της δυτικής κοιλάδας Μπεκάα, προσφέροντας ένα σημαντικό τακτικό πλεονέκτημα.

Μια εκεχειρία για την παύση των μαχών μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ ξεκίνησε επίσημα στις 17 Απριλίου, αλλά δεν τηρήθηκε ποτέ. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ κατηγορούν καθημερινά η μία την άλλη για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και δικαιολογούν τις επιθέσεις τους επικαλούμενες τις υποτιθέμενες παραβιάσεις της αντίπαλης πλευράς.

Israeli forces have captured the strategic Beaufort Castle in southern Lebanon.



The Crusader-era fortress overlooks the Litani River and is considered a key strategic position in the region.



Israel previously controlled the area during its presence in southern… pic.twitter.com/ic0JRYftTe — Current Report (@Currentreport1) May 31, 2026

Για πολλούς Λιβανέζους, η Ναμπατιέ έχει μια σημασία που ξεπερνά τη στρατηγική της αξία, καθώς θεωρείται εδώ και καιρό σύμβολο αντίστασης, έχοντας βρεθεί επανειλημμένα στο «στόχαστρο» των ισραηλινών στρατιωτικών εκστρατειών, και παραμένει βαθιά ριζωμένη στην πολιτική και ιστορική μνήμη του νοτίου Λιβάνου.