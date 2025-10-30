Το Ισραήλ παρέλαβε από τη Χαμάς δυο επιπλέον σορούς ομήρων από τη Γάζα

Το Ισραήλ ανέφερε το μεσημέρι της Πέμπτης 30/10 ότι δύο φέρετρα με σορούς ομήρων παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ερυθρός Σταυρός θα μεταφέρει τα φέρετρα στα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή στη μνήμη των δολοφονημένων, υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Έως τώρα, η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς έχει επιστρέψει τα λείψανα 17 εκ των 28 ομήρων από τότε που άρχισε η εκεχειρία, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Παράλληλα, το Al Jazeera κάνει λόγο για σειρά θανατηφόρων επιθέσεων από το Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας, παρά τον ισχυρισμό για επιστροφή στην εκεχειρία. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ισραηλινά αεροσκάφη διεξήγαγαν 10 αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές ανατολικά της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ πρόσθεσαν ότι άρματα μάχης βομβάρδισαν περιοχές ανατολικά της Πόλης της Γάζας στο βόρειο τμήμα του θύλακα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε πλήγματα «ακριβείας» κατά «τρομοκρατικών υποδομών που αποτελούσαν απειλή για τους στρατιώτες» στις περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή.

Τα σημερινά πλήγματα συνιστούν την πιο πρόσφατη δοκιμασία για την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, σύμφωνα με το Reuters.

Αυτόπτες μάρτυρες στη Γάζα δήλωσαν ότι δεν είδαν πλήγματα εκτός της περιοχής που ελέγχει το Ισραήλ.