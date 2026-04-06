Το Ισραήλ βομβάρδισε το South Pars στο Ιράν - Το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο

Αεροπορικό χτύπημα στο πετροχημικό σύμπλεγμα του South Pars στην Ασαλούγιε του Ιράν πραγματοποίησε το Ισραήλ, όπως δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς σήμερα Δευτέρα (6/4), καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να μαίνεται.

Το South Pars φέρεται να είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, ένα γιγαντιαίο υποθαλάσσιο σύστημα στον Περσικό, το οποίο «μοιράζεται» γεωγραφικά το Ιράν με το Κατάρ.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως ακούστηκαν πολλές εκρήξεις στο σύμπλεγμα αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο Κατς τόνισε ότι ο βομβαρδισμός αυτός επιφέρει μεγάλο οικονομικό πλήγμα για την Τεχεράνη. Εκτιμάται ότι το South Pars καλύπτει περίπου το 70% των αναγκών του Ιράν σε φυσικό αέριο και τροφοδοτεί τεράστιες βιομηχανικές ζώνες.

BREAKING: Fars News Agency reported explosions at the South Pars Petrochemical Complex in Asaluyeh within the hour. Israeli Defense Minister Katz claimed the strike immediately. "The IDF has just powerfully struck the largest petrochemical facility in Iran."

Εταιρείες που παρέχουν ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και οξυγόνο στην Ασαλούγιε δέχτηκαν επίθεση, αλλά η πετροχημική εταιρεία Pars δεν έχει υποστεί ζημιές, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, προσθέτοντας ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις πετροχημικές μονάδες της Ασαλούγιε έχει διακοπεί.

Τον Μάρτιο, το Ισραήλ επιτέθηκε ξανά στην κύρια ενεργειακή πηγή του Ιράν, το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars και στις υποδομές του στον κοντινό κόμβο επεξεργασίας Ασαλούγιε, με την Ισλαμική Δημοκρατία να απαντά με επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή.