«Το κάνουν τραγικό, σαν δολοφονία»: Προκαλεί η μητέρα του 5χρονου που ήταν κλειδωμένος στα Καμίνια

Οργή έχει προκαλέσει το σοβαρό περιστατικό εγκατάλειψης ανηλίκου που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (26/8) στα Καμίνια, με ένα 5χρονο αγόρι να βρίσκεται μόνο, κλειδωμένο μέσα στο σπίτι του και την αστυνομία να σκαρφαλώνει από το μπαλκόνι για να το προστατεύσει.

Σύμφωνα με τους γείτονες, το παιδί φώναζε, πετούσε αντικείμενα και είχε σκαρφαλώσει στα κάγκελα του μπαλκονιού, με αποτέλεσμα να απειλείται η ασφάλειά του. Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο και μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι, ώστε να διασφαλίσουν ότι το παιδί θα παρέμενε ασφαλές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, η 20χρονη αδερφή του παιδιού, που φέρεται να βρισκόταν μαζί του και να είχε φύγει εκείνη την ώρα από το σπίτι, συνελήφθη για παραμέληση ανηλίκου την Τετάρτη (27/8) και οδηγήθηκε σήμερα Πέμπτη στον εισαγγελέα.

Στο ίδιο σπίτι διαμένει και η 17χρονη αδερφή του αγοριού, η οποία φέρεται επίσης να έλειπε από το σπίτι το επίμαχο βράδυ.

Μητέρα 5χρονου: «Πολύ τραγικά γίνονται τα πράγματα»

Η μητέρα του 5χρονου αγοριού έλειπε εκτός Αθήνας για να παραστεί σε κηδεία συγγενικού προσώπου, όπως αναφέρει, φαίνεται όμως ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα του περιστατικού και ότι το ανήλικο παιδί διέτρεξε κίνδυνο για την ασφάλειά του.

«Το κάνουν τόσο τραγικό λες και έγινε καμιά δολοφονία. Θα πρέπει να τα λέμε όπως είναι, εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι, ούτε έχω να πω κάτι, ούτε έχω να φοβηθώ κάτι. Το μόνο λάθος μου, που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερο και παράτησε το μωρό μόνο του», δήλωσε η μητέρα του 5χρονου αγοριού, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Πολύ τραγικά γίνονται τα πράγματα και αυτό δεν μου αρέσει. Έτυχε και ήρθα σε μία κηδεία στην Καλαμάτα σε έναν συγγενή μου που ήταν 25 χρονών και ήρθα στην κηδεία», είπε.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι το πρωί της Πέμπτης (28/8) η μητέρα δεν είχε επιστρέψει στην Αθήνα -όπως είπε και η ίδια- και αυτό παρά τις διαστάσεις που πήρε το περιστατικό.

«Αυτά που συζητάνε και λένε και οι γείτονες ότι το παιδί έχει μείνει και άλλες φορές μόνο του, αυτά είναι ψέματα», τόνισε η μητέρα του αγοριού.

20χρονη: «Πετάχτηκα για λίγο μέχρι το περίπτερο»

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινείται και η 20χρονη αδερφή του παιδιού, λέγοντας ότι το άφησε για λίγο διάστημα μόνο του για να πάει στο περίπτερο, παρά το ότι πληροφορίες από την αστυνομία κάνουν λόγο για 40 λεπτά.

«Εγώ πετάχτηκα λίγο μέχρι το περίπτερο γιατί ήθελα να πάω να του πάρω δύο τρία πραγματάκια που μου είχε ζητήσει, αλλά δεν περίμενα ότι το παιδάκι θα μου ανέβει στο μπαλκόνι. Ήταν και η άλλη μου η αδελφή, είναι 17, είναι ανήλικη. Ήταν κλειδωμένη η πόρτα, εγώ την είχα κλειδώσει», είπε η 20χρονη στο MEGA.

«Έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχε βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχες ζητήσει», πρόσθεσε.

Όπως είπε σε προηγούμενη συνέντευξη η 20χρονη κόρη, στο παρελθόν τα παιδιά της οικογένειας είχαν μεταφερθεί στο «Παίδων» μετά από εισαγγελική εντολή για τρεις μήνες.

«Το παιδί φώναζε πως είναι μόνο του»

Από την πλευρά τους οι γείτονες αναφέρουν ότι το βράδυ της Τρίτης είδαν ένα παιδί φοβισμένο στο μπαλκόνι να φωνάζει ότι είναι μόνο του και να φαίνεται ότι έχει ανάγκη βοήθεια.

«Είδα το παιδί στο μπαλκόνι που φώναζε και έλεγε “είμαι μόνος μου, είμαι κλειδωμένος, δεν είναι η μαμά μου εδώ, δεν είναι κανείς εδώ”», είπε γειτόνισσα, περιγράφοντας τα γεγονότα της βραδιάς, ενώ πρόσθεσε ότι ο 5χρονος ξεκίνησε να πετά αντικείμενα.

Άλλοι γείτονες πάλι υποστηρίζουν ότι το παιδί συχνά έμενε μόνο του στο σπίτι, διατρέχοντας κίνδυνο για την ασφάλειά του.

Το χρονικό του σκηνικού - Η σωτήρια επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Σημειώνεται πως ομάδα ΔΙΑΣ κατά τη διάρκεια περιπολίας που πραγματοποιούσε το βράδυ της Τρίτης 26 Αυγούστου, έλαβε κλήση για ένα ανήλικο παιδάκι που βρισκόταν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου και πετούσε αντικείμενα στο δρόμο.

Η καίρια παρέμβαση των Αστυνομικών απέτρεψε τα χειρότερα και κατάφερε να διασφαλίσει ότι το παιδάκι παρέμεινε καλά στην υγεία του.

👮‍♂️ Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. δεν δίστασαν στιγμή.

Με αποφασιστικότητα ανέβηκαν στο μπαλκόνι και έσωσαν ένα ανήλικο αγόρι που χρειαζόταν βοήθεια.

🙏 Θάρρος και ανθρωπιά σε δράση! pic.twitter.com/e7BCvqoCzW — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 27, 2025

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν πως πράγματι στο μπαλκόνι υπήρχε παιδάκι περίπου πέντε ετών, με την πόρτα του σπιτιού να ήταν κλειδωμένη, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία τους για την ασφάλεια του παιδιού.

Μη χάνοντας χρόνο, οι αστυνομικοί σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι και έφτασαν στο παιδί, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα κινδύνευε να πέσει ή να τραυματιστεί. Μάλιστα, παρέμειναν στο σημείο για αρκετή ώρα μέχρι να εμφανιστεί συγγενικό πρόσωπο.