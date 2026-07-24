Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Ζωή Κωνσταντοπούλου Αναθεώρηση Συντάγματος Βουλή

Το «καρφί» Μητσοτάκη στην Κωνσταντοπούλου για τις διακοπές και ο έντονος διάλογος

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι σε κάποιο οίστρο» είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας από το βήμα της Βουλής.

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Κατερίνα Κανάκη

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «κάρφωσε» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ολομέλεια της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία παρενέβαινε από το έδρανό της.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι σε κάποιο οίστρο, μάλλον φταίει η ημέρα, η επέτειος για τη Δημοκρατία που είστε υπερδραστήρια…» σημείωσε με νόημα. Τότε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε να παρεμβαίνει, προκαλώντας την αντίδραση των βουλευτών της ΝΔ αλλά και το εξής σχόλιο του πρωθυπουργού: «Αντιμετωπίστε με την κατανόηση που της αρμόζει, σας παρακαλώ…».

Παρακάτω, ο χαρακτηριστικός διάλογος που ακολούθησε μεταξύ του πρωθυπουργού και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αντιμετωπίστε την με την κατανόηση που της αρμόζει, σας παρακαλώ….

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι εννοείτε, για πείτε;

Νικήτας Κακλαμάνης: Ηρεμήστε!

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ κυρία μου. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια!

Νικήτας Κακλαμάνης: Σταματήστε επιτέλους!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε ακραίος σεξιστής!

Νικήτας Κακλαμάνης: Εντάξει το έχουμε ακούσει αυτό το παραμύθι.

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Λίγο νερό στην κυρία…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μήπως να πάω να κάνω και ένα παιδί;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι δύσκολο να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες. Δεν θα σας κάνω το χατίρι, θα συνεχίσω την ομιλία μου.

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Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Ζωή Κωνσταντοπούλου Αναθεώρηση Συντάγματος Βουλή

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