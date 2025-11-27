Το «καρφί» του Κουτσούμπα για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: «Βγάζουν βιβλία και περηφανεύονται...»

Ένα αιχμηρό σχόλιο, με αποδέκτη τον Αλέξη Τσίπρα και την «Ιθάκη» του, τον οποίο ωστόσο δεν κατονόμασε, επεφύλαξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από βήματος της Βουλής.



Επιτιθέμενος στην κυβέρνηση, με αφορμή μεταξύ άλλων τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ο γγ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ ανέφερε με νόημα: «Έχετε τη στήριξη και της αντιπολίτευσης είτε δια σιωπής είτε φωναχτά. Από τους σοσιαλδημοκράτες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και άλλους που βγάζουν βιβλία και περηφανεύονται για την αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και για τη συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ μέχρι τους αντισυστημικούς Τραμπικούς τύπου Βελόπουλου…».



Νωρίτερα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας «πρόσκληση» και «προσβολή της νοημοσύνης εκατομμυρίων εργαζόμενων» τα «πανηγύρια» για το νέο εργασιακό χάρτη.



Λέγοντας πως τα περί επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων από την κυβέρνηση είναι «μούφα», ο Δημήτρης Κουτσούμπας στράφηκε και κατά του ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας πως αποτελεί «το μεγαλύτερο πλυντήριο αυτής της κυβέρνησης και αυτής της υπουργού Εργασίας».



«Πρόκληση είναι να βγαίνει το ΠΑΣΟΚ που είναι συνένοχος στο έγκλημα αυτό κατά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και να χαιρετίζει την κυβέρνηση της ΝΔ λέγοντας “καλώς την κι ας άργησε”. Είστε το μεγαλύτερο πλυντήριο αυτής της κυβέρνησης και της υπουργού που νομοθετούσε την 13ωρη σκλαβιά, χρησιμοποιώντας για άλλοθι δικούς σας συνδικαλιστές!», σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθυνόμενος στα «πράσινα» έδρανα.