Η ιστορία του Ρονάλντο με μια Αργεντίνη αεροσυνοδό: «Το κατάλαβα από τον τρόπο που με κοίταξε»

Η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετωπίζει την Ισπανία με έπαθλο , μια θέση στους «8» του Μουντιάλ. Έτσι στην συνέντευξη τύπου ο Πορτογάλος άσσος μοιράστηκε μια αστεία ιστορία με πρωταγωνιστές τον ίδιο και μια Αργεντίνη αεροσυνοδό.

Πιο συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης δήλωσε πως μπορεί να καταλάβει πια ποιοι άνθρωποι δεν τον συμπαθούν. «Χθες, στην πτήση, μία από τις αεροσυνοδούς ήταν από την Αργεντινή. Το κατάλαβα από τον τρόπο που με κοίταξε… Της είπα: “Είμαι σίγουρος ότι είσαι Αργεντινή”. Και εκείνη απάντησε: “Πώς το ξέρεις;”. Της είπα: “Από τον τρόπο που με κοίταξες. Με κοίταξες και αμέσως απέστρεψες το βλέμμα πολύ γρήγορα”. Αυτό σημαίνει ότι δεν της αρέσει ο Κριστιάνο».