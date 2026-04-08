Το «καταραμένο» σχέδιο νόμου για τα social media

Αυτό το σχέδιο νόμου για τα social media και τους ανήλικους κάπως σαν «καταραμένο» μοιάζει.

Πριν από τη θύελλα του ΟΠΕΚΕΠΕ οι σχετικές ανακοινώσεις είχαν πάρει τουλάχιστον μια αναβολή καθώς υπήρξαν σοβαρά νομικά ζητήματα που παρέμεναν σε εκκρεμότητα από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Και όταν οι κυβερνητικοί ήταν έτοιμοι να προχωρήσουν στην παρουσίαση του νέου πλαισίου (την περασμένη Παρασκευή έγραφε το ημερολόγιο) ήρθαν οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα τίναξαν όλα στον αέρα.

Δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει η συγκεκριμένη παρουσίαση καθώς ένας από τους βασικούς εμπλεκόμενους ήταν ο πρώην, πλέον, υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος ο οποίος θα εμφανιζόταν στις σχετικές δηλώσεις μαζί με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Με αυτά και με τα άλλα, η παρουσίαση μπήκε ξανά - έστω προσωρινά - στο συρτάρι. Έτσι, το σχέδιο για τα social των ανηλίκων παίρνει μικρή παράταση, μέχρι να καθαρίσει το τοπίο. Άλλωστε, στην πολιτική, το timing είναι τα πάντα — και καμιά φορά μια... δικογραφία αρκεί για να τα ανατρέψει όλα.