Το καυστικό σχόλιο - απάντηση της Χεορχίνα στους επικριτές του Ρονάλντο

Η εθνική Πορτογαλίας δεν πραγματοποίησε καλή εμφάνιση απέναντι στο Κονγκό και η κριτική προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τους συμπαίκτες του ήτν μεγάλη.

Μέσα σε όλα, ήρθε και μια δήλωση του Ζοάο Νέβες που έβαλε... λάδι στην φωτιά και προκάλεσε χαμό λέγοντας πως ο CR7 είναι«απλώς ένας ακόμη παίκτης»:

«Γνωρίζουμε τι έχει προσφέρει ο Κριστιάνο σε εμάς, στην εθνική μας ομάδα και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όμως αυτή τη στιγμή, τόσο εκείνος όσο και εμείς γνωρίζουμε ότι δεν διαφέρει από τους άλλους. Είναι απλώς ένας ακόμη παίκτης εδώ για να βοηθήσει.

Δεν είναι διαφορετικός από τους υπόλοιπους. Είναι εδώ για να συνεισφέρει, όπως όλοι μας».

🇵🇹🗣️ João Neves:



"We know what Cristiano has done for us, for our national team, and for the world of football.



But at this moment, he and we know that he is no different.



He is just another player here to help.



He is no different from the others.



He is here to contribute,… — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) June 18, 2026

Τα σχόλια στην δημοσίευση της συντρόφου του Νέβες

Όλα ξεκίνησαν από ένα σχόλιο κάτω από δημοσίευση της συντρόφου του Νέβες από ένα ψεύτικο προφίλ, το οποίο έλεγε ότι ο σύντροφός της πρέπει να πασάρει περισσότερο στον Ρονάλντο. Τότε η Μανταλένα Αραγκάο «ψάρωσε» και απάντησε λέγοντας «Πες στον GOAT σου να αποσυρθεί, είναι πολύ εγωιστής».

Φυσικά μετά από αυτό το σχόλιο της Αραγκάο, οπαδοί του Ρονάλντο απάντησαν θεωρώντας πως ο Νέβες ήθελε να αφήσει αιχμές για τον αρχηγό της ομάδας του και πως δεν πρόκειται για μια... αθώα δήλωση, ενώ στο σχόλιο απάντησε και η σύζυγος του Πορτογάλου σουπερ σταρ, Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, που υπερασπίστηκε δημόσια τον Κριστιάνο γράφοντας: «Ουάου! Αυτή η γενιά έρχεται δυναμικά!».