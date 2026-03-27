Το «καυτό» ραντεβού στη Μαδρίτη: Γιατί το ματς της ΑΕΚ στο Βαγιέκας θεωρείται «υψηλού κινδύνου»

Η επικείμενη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τη φάση των «8» του UEFA Conference League 2025-26 την Πέμπτη 9 Απριλίου έχει ήδη τεθεί υπό το μικροσκόπιο των ισπανικών αρχών, καθώς χαρακτηρίστηκε επίσημα ως παιχνίδι «υψηλού κινδύνου». Παρότι η σχέση των οπαδών των δύο ομάδων δεν είναι παραδοσιακά εχθρική, η ισπανική αστυνομία ενεργοποιεί αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή κατά της Βίας στην Ισπανία επέβαλλε το κλείσιμο των εκδοτηρίων την ημέρα του ματς και τη δημιουργία ειδικής ζώνης ασφαλείας για τους φιλάθλους της Ένωσης. Παράλληλα, τα μέτρα ενισχύονται με αυστηρούς προελέγχους κατά την είσοδο στο γήπεδο και ισχυρή αστυνομική παρουσία για την επιτήρηση των οπαδών.

Η Ράγιο δεν είναι ένας τυπικός σύλλογος της Μαδρίτης, καθώς εδρεύει στο Βαγιέκας, μια εργατική γειτονιά με έντονη πολιτική ταυτότητα και μακρά ιστορία κοινωνικών αγώνων. Οι οργανωμένοι οπαδοί της, οι περιβόητοι «Bukaneros», είναι γνωστοί για τη σκληρή τους στάση ενάντια στο μοντέρνο ποδόσφαιρο και τον φασισμό, έχοντας προκαλέσει στο παρελθόν ακόμα και τη διακοπή αγώνων, όπως στην περίπτωση του Ρομάν Ζοζούλια, τον οποίο εξανάγκασαν σε αποχώρηση λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων.

Οι «Bukaneros» έχουν βρεθεί συχνά στο στόχαστρο των αρχών για επεισόδια με την αστυνομία και συγκρούσεις με οπαδούς άλλων ομάδων, γεγονός που καθιστά κάθε ευρωπαϊκή επίσκεψη στο μικρό, αλλά «καυτό» γήπεδο τους... μια επιχείρηση μέγιστης ασφαλείας. Έτσι, η Επιτροπή κατά της Βίας έκρινε ότι λόγω και της παρουσίας εκατοντάδων οπαδών της ΑΕΚ σε μια τόσο «φορτισμένη» περιοχή, η κατάσταση απαιτεί λεπτούς χειρισμούς.