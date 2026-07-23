Το κέρασμα της Δούρου στους δημοσιογράφους: Ο Πολάκης, η Κασιμάτη και η στροφή στο «συλλογικό»

«Το “βαζουμε μπροστά ρόλους και πρόσωπα”, αυτό τελείωσε το περασμένο Σάββατο». Με αυτό τον τρόπο, η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, περιέγραψε την επόμενη ημέρα στο κόμμα, στον απόηχο του κύματος αποχωρήσεων και των ραγδαίων ανακατατάξεων των τελευταίων ημερών.



Η Ρένα Δούρου επισκέφθηκε την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών για ένα κέρασμα μετά την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, λέγοντας με χιούμορ: «Σας έφερα γλυκά για να σας γλυκάνω γι' αυτά που σας έχουμε κάνει τους τελευταίους πολλούς πολλούς μήνες. Ένα “ευχαριστώ” για την κάλυψη όσων συνέβησαν νυχθημερόν ωσάν να ήταν οι.. αμερικανικές εκλογές».



Ερωτηθείσα για την επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον Νίκο Κοτζιά, δεν φείσθηκε αιχμών για την απερχόμενη ηγεσία, δίχως να κατονομάζει τον Σωκράτη Φάμελλο.



«Δε θα μπορούσα να μη μιλάω με τον Νίκο Κοτζιά, ταλαιπωρήθηκε αρκετά, δεδομένου του πολιτικού μεγέθους του. Γιατί ταλαιπωρήθηκε; Επειδή είχαμε πάρει συνεδριακή απόφαση και δεν υλοποιήθηκε ποτέ...», όπως είπε.

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Η απάντηση για το μέλλον της Νίνας Κασιμάτη και το σχόλιο για τον Πολάκη

Ερωτηθείσα για το τι μέλλει γενέσθαι με τη Νίνα Κασιμάτη, καθώς οι δημοσιογραφικές πληροφορίες τη θέλουν να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ, η Ρένα Δούρου απάντησε πως υπήρξε μεταξύ τους επικοινωνία, πως αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κύπρο και πως «θα το συζητήσουμε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα». Πάντως, δεν απέκλεισε να υπάρξουν προσθήκες στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από ανεξάρτητους βουλευτές.



Όσο για το εάν προτίθεται να διατηρήσει τον Παύλο Πολάκη στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, μετά την παρέμβαση του Σφακιανού βουλευτή στην Ολομέλεια, η ίδια επέμεινε πως «έχουμε φύγει από τη λογική των προσώπων».



Η Ρένα Δούρου ρωτήθηκε και για την απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από την ετήσια εκδήλωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο, παραπέμποντας ξανά στις συλλογικές αποφάσεις. «Δεν είναι η δική μου προσωπική απόφαση, συζητήσαμε τι σημαίνει να παρευρεθούμε στο Προεδρικό. Αποφασίσαμε να τιμήσουμε τους τόπους κι όχι το γρασίδι και τις γαρίδες», σχολίασε.