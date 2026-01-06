Το κερί του Κυριάκου Μητσοτάκη στο εκκλησάκι στην Ελευσίνα και το διπλό μήνυμα για τα Θεοφάνια

Με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό επέλεξε να ξεκινήσει τη σημερινή ημέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος για το Παρίσι όπου θα συνέλθει η συμμαχία για την Ουκρανία, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Εκεί, στο εκκλησάκι της 112 Πτέρυγας Μάχης, άναψε ένα κερί για την ημέρα των Θεοφανίων, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας και ρεαλισμού για το 2026.

Η «φλόγα» της αλήθειας απέναντι στην παγκόσμια αβεβαιότητα

Στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός δεν στάθηκε μόνο στις ευχές, αλλά περιέγραψε τον οδικό χάρτη για τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από «ανακατατάξεις στον χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών», ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως προτεραιότητα το καθαρό βλέμμα και τις ρεαλιστικές αποφάσεις.

«Είμαστε αποφασισμένοι να νικήσουμε όσα μας κρατούν ακόμη πίσω. Πιστοί στην αλήθεια και το αποτέλεσμα αντί για το ψέμα και τα μεγάλα λόγια», υπογράμμισε, δίνοντας το στίγμα μιας πολιτικής που επενδύει στη σιγουριά και την κοινωνική πρόοδο παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες.

Για τον Πρωθυπουργό, το 2026 μπορεί να είναι μια χρονιά αισιοδοξίας, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα παραμείνει ενωμένη και προσηλωμένη στο εθνικό συμφέρον.

Στην καρδιά των εξελίξεων: Η σύνοδος στο Παρίσι

Ο Πρωθυπουργός ταξίδεψε για τη Γαλλία, καθώς σήμερα συμμετέχει στην κρίσιμη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι, κατόπιν πρόσκλησης του Εμμανουέλ Μακρόν.

Η επίσκεψη αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η Ελλάδα καλείται να παίξει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.