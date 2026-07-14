Το ΚΚΕ «προσπερνά» τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και γίνεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη

Σε τρίτη κοινοβουλευτική «δύναμη» διαμορφώνεται το ΚΚΕ αφήνοντας... πίσω τον ΣΥΡΙΖΑ μετά το μπαράζ παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών.

Πλέον, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Κουμουνδούρου αριθμεί 20 βουλευτές (χωρίς να συνυπολογίσει κανείς τον Συμεών Κεδίκογλου που αναμένεται να παραιτηθεί τις επόμενες ώρες), ενώ αναμένονται και νέες αποχωρήσεις μέχρι αύριο, Τετάρτη (14/7) το μεσημέρι.

Αυτό σημαίνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ παύει να είναι η τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη και δίνει τη θέση του στο ΚΚΕ, που αριθμεί 21 βουλευτές στο «δυναμικό» του.

Πώς ξεκίνησε το... γαϊτανάκι των αποχωρήσεων

Το κύμα των αποχωρήσεων από το κόμμα της Κουμουνδούρου άρχισε με την παράδοση της βουλευτικής έδρας από την Κατερίνα Νοτοπούλου και τον Γιώργο Καραμέρο. Από το βουλευτικό αξίωμα παραιτείται εντός των ημερών και ο Συμεών Κεδίκογλου.

Νωρίτερα σήμερα ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους και οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Γιώργος Γαβρήλος.