Το «κλειδί» της αθανασίας; Ελληνική επιστημονική ανακάλυψη ανοίγει νέους δρόμους κατά της γήρανσης

Η αναζήτηση της «αιώνιας νεότητας» απασχολεί την ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η σύγχρονη επιστήμη, ωστόσο, δεν αναζητά ένα ελιξίριο αθανασίας, αλλά τρόπους ώστε οι άνθρωποι να ζουν περισσότερα χρόνια με καλή υγεία, διατηρώντας τις σωματικές και πνευματικές τους ικανότητες.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, Έλληνες επιστήμονες έκαναν ένα σημαντικό βήμα, αποκαλύπτοντας έναν άγνωστο μέχρι σήμερα μηχανισμό που φαίνεται να προστατεύει τα νευρικά κύτταρα από τις φθορές του χρόνου.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο διεθνούς κύρους επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, ανοίγει νέους δρόμους για την αντιμετώπιση νευροεκφυλιστικών νοσημάτων και την προώθηση της υγιούς γήρανσης.



Η πρωτεΐνη που κρατά τα κύτταρα σε... φόρμα



Η ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), αποτελούμενη από τη Δρ. Αγγελική Σωτηρίου και τον Δρ. Γιώργο Κωνσταντινίδη, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Νεκτάριου Ταβερναράκη, εντόπισε τον καθοριστικό ρόλο της πρωτεΐνης CYLD-1.

Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη λειτουργεί ως «ρυθμιστής» της κυτταρικής ανακύκλωσης, εξασφαλίζοντας ότι τα κύτταρα απομακρύνουν τις φθαρμένες πρωτεΐνες και συνεχίζουν να λειτουργούν σωστά. Όταν ο μηχανισμός αυτός διαταράσσεται, οι νευρώνες εκφυλίζονται ταχύτερα και σταδιακά χάνονται σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού.

Το μυστικό κρύβεται στην κυτταρική ανακύκλωση



Με την πάροδο των χρόνων τα κύτταρα συσσωρεύουν βλάβες που επηρεάζουν τη λειτουργία τους. Ο οργανισμός διαθέτει φυσικούς μηχανισμούς επιδιόρθωσης, όμως η αποτελεσματικότητά τους μειώνεται όσο γερνάμε.

Οι ερευνητές απέδειξαν ότι η CYLD-1 συνεργάζεται στενά με την αυτοφαγία, έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς κυτταρικής ανακύκλωσης, μέσω του οποίου απομακρύνονται τα φθαρμένα κυτταρικά συστατικά. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας των νευρώνων, προστατεύοντας τη λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος.



Προστατεύει μνήμη, μάθηση και κινητικότητα



Χρησιμοποιώντας ως πειραματικό μοντέλο τον νηματώδη Caenorhabditis elegans, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η απώλεια της λειτουργίας της CYLD-1 προκαλεί:



εκφυλισμό των νευρικών κυττάρων,

διαταραχή της επικοινωνίας μεταξύ νεύρων και μυών,

προοδευτική μείωση της κινητικότητας,

εξασθένηση γνωστικών λειτουργιών, όπως η μάθηση και η μνήμη.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η συγκεκριμένη πρωτεΐνη αποτελεί βασικό «προστάτη» της φυσιολογικής λειτουργίας του νευρικού συστήματος καθώς περνούν τα χρόνια.

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Ο ρόλος της στη μακροζωία και το προσδόκιμο ζωής



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η CYLD-1 φαίνεται να επηρεάζει άμεσα και τη διάρκεια ζωής του οργανισμού.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όταν η πρωτεΐνη απενεργοποιείται, το προσδόκιμο επιβίωσης μειώνεται σημαντικά. Παράλληλα, η λειτουργία της συνδέεται με γνωστά βιολογικά μονοπάτια που σχετίζονται με τη μακροζωία, όπως η σηματοδότηση της ινσουλίνης, οι μηχανισμοί που συνδέονται με την αναπαραγωγή και ο περιορισμός της πρόσληψης θερμίδων.

Η ανακάλυψη αυτή ενισχύει την άποψη ότι η υγιής γήρανση δεν εξαρτάται από έναν μόνο παράγοντα, αλλά από ένα σύνθετο δίκτυο βιολογικών διεργασιών που συνεργάζονται για να προστατεύσουν τον οργανισμό.



Όχι περισσότερα χρόνια, αλλά καλύτερα χρόνια ζωής



Οι ίδιοι οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν ότι η εργασία τους δεν σημαίνει πως βρέθηκε το «φάρμακο της αθανασίας».

Όπως έχουν επισημάνει, ο στόχος της έρευνας είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να διατηρούν περισσότερα χρόνια την κινητικότητα, τη μνήμη και τις γνωστικές τους λειτουργίες, περιορίζοντας τις συνέπειες της γήρανσης.

Τα αποτελέσματα βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο ανοίγουν έναν νέο ερευνητικό δρόμο, καθώς πλέον υπάρχει ένας συγκεκριμένος μοριακός στόχος πάνω στον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν μελλοντικές θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Νέες ελπίδες για τις ασθένειες της τρίτης ηλικίας



Η μελέτη αποκαλύπτει έναν νέο βιολογικό μηχανισμό που συνδέει τη διατήρηση της νευρικής υγείας με τη γήρανση και τη μακροζωία.

Τα ευρήματα δημιουργούν ισχυρές προοπτικές για την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών απέναντι σε νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον, αλλά και άλλες ασθένειες που σχετίζονται με την προχωρημένη ηλικία.

Αν και θα χρειαστούν ακόμη αρκετά χρόνια ερευνών μέχρι να υπάρξουν εφαρμογές στον άνθρωπο, η ελληνική αυτή ανακάλυψη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς έναν κόσμο όπου το ζητούμενο δεν θα είναι μόνο να ζούμε περισσότερο, αλλά να μεγαλώνουμε με καλύτερη υγεία, μεγαλύτερη αυτονομία και υψηλότερη ποιότητα ζωής.