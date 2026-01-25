Το κλειστό του Αγίου Δημητρίου μετονομάστηκε σε «Γιώργος Πρίντεζης» - Παρών οι Αγγελόπουλοι (pics)

Το κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Δημητρίου μετονομάστηκε επίσημα σε «Γιώργος Πρίντεζης», σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (25/01) προς τιμήν του παλαίμαχου διεθνούς άσου.

Η απόφαση του Δήμου να δώσει το όνομα του εμβληματικού αρχηγού του Ολυμπιακού στο γήπεδο της περιοχής εμπεριέχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στον Άγιο Δημήτριο ο Γιώργος Πρίντεζης έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ, αναγνωρίζοντας όχι μόνο τη σπουδαία καριέρα του, αλλά και το ήθος που τον χαρακτήρισε σε όλη του τη διαδρομή.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλου καθώς και πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι διοικητικοί ηγέτες των Πειραιωτών τίμησαν με την παρουσία τους τον αθλητή με τον οποίο συμπορεύτηκαν για σχεδόν δύο δεκαετίες. Η μετονομασία του γηπέδου αποτελεί την ύστατη αναγνώριση για έναν αθλητή-πρότυπο, που έχει κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση για το ήθος του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής του.

Δείτε φωτογραφίες από την τελετή